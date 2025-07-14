Президент Владимир Зеленский предложил первой вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство и анонсировал «трансформацию системы исполнительной власти». Сообщение об этом он опубликовал в соцсетях 14 июля.

Подробности

Зеленский сообщил, что во время встречи со Свириденко обсудил реализацию договоренностей, достигнутых на конференции по восстановлению Украины, которая состоялась на прошлой неделе в Риме.

Президент акцентировал на необходимости как можно быстрее внедрить все договоренные шаги, которые могут усилить устойчивость государства и общества.

На встрече особое внимание было уделено мероприятиям по развитию экономики, масштабированию программ поддержки граждан и развитию украинского производства вооружений. Для этого, по словам президента, в Украине «начинается трансформация системы исполнительной власти».

Зеленский отметил, что ожидает от Свириденко представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: Офис президента

Контекст

Накануне ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Зеленский предложит должность премьер-министра Свириденко. В частности, по данным «Общественного», кандидатуру Дениса Шмыгаля могут вынести на министра обороны вместо Рустема Умерова, которому готовят должность посла Украины в США. На полях конференции по восстановлению в Риме Свириденко заявляла, что ей пока не поступало предложение возглавить Кабмин.

Юлия Свириденко – первая вице-премьер – министр экономики, возглавившая Министерство экономики в ноябре 2021 года. До назначения на этот пост она имела значительный опыт как в государственном, так и в частном секторе. Свою карьеру начинала как экономист и управленец в международных компаниях, в частности, работала с китайскими инвесторами и возглавляла представительство Чернигова в китайском городе Уси.

С 2015 года перешла на государственную службу: возглавляла департамент экономического развития Черниговской ОГА, а затем исполняла обязанности главы области. В 2019–2020 годах занимала должности заместителя и первого заместителя министра экономики, а в 2020-м стала заместителем руководителя Офиса президента Украины, где курировала экономический блок и инвестиционные проекты.