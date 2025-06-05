Первое заседание Управляющего совета Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления состоится в конце июля этого года. Об этом договорились на встрече в Вашингтоне 4 июня первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент, говорится в сообщении Минэкономики.

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Первые проекты уже готовы к реализации. В частности, обсудили с американскими коллегами проекты по графиту, литию, титану. Эти сферы важны как для экономики Украины, так и для стратегических интересов Соединенных Штатов», – подчеркнула Свириденко.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации инвестиционного фонда восстановления, официально запущенного в мае. Запланировали провести первое заседание Управляющего совета Фонда уже этим летом – в конце июля. На нем будут утверждены уставы комитетов и механизмы принятия решений, говорится в сообщении Минэкономики.

Украинская сторона инициировала расширение инвестиционного мандата Фонда – в частности, по поддержке оборонной промышленности и сильных украинских компаний, имеющих экспортный потенциал. Минфин США заинтересовался этим предложением и готов их обсуждать.

Рассматривался вопрос о расширении страхования военных рисков. Как отметило Минэкономики, американский бизнес заинтересован в таком инструменте для привлечения частного капитала в Украину.

Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. Он должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект №0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов.

Американо-украинский инвестиционный фонд запустили с 23 мая, Свириденко получила ноту от временной поверенной по делам США в Украине Джули Дэвис.