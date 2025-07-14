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Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд і анонсував «трансформацію виконавчої влади»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Юлія Свириденко під час зустрічі із Володимиром Зеленським. Київ, 14 липня 2025 року /пресслужба Офісу президента

Юлія Свириденко під час зустрічі із Володимиром Зеленським. Київ, 14 липня 2025 року Фото пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці – міністерці економіки Юлії Свириденко і анонсував «трансформацію системи виконавчої влади». Повідомлення про це він опублікував у соцмережах 14 липня.

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Деталі 

  • Зеленський повідомив, що під час зустрічі зі Свириденко обговорив реалізацію домовленостей, досягнутих під час конференції з відновлення України, яка відбулася минулого тижня в Римі. 
  • Президент наголосив на необхідності якнайшвидше впровадити всі домовлені кроки, які можуть посилити стійкість держави й суспільства.
  • На зустрічі окрему увагу приділили заходам із розбудови економіки, масштабуванню програм підтримки громадян та розвитку українського виробництва озброєнь. Для цього, за словами президента, в Україні «починається трансформація системи виконавчої влади».
  • Зеленський зазначив, що очікує від Свириденко представлення програми дій нового уряду найближчим часом.
Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд і анонсував «трансформацію виконавчої влади» /Фото 1

Володимир Зеленський і Юлія Свириденко. Фото: Офіс президента

Контекст

Напередодні низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомила, що Зеленський запропонує посаду премʼєр-міністра Свириденко. Зокрема, за даними Суспільного, кандидатуру Дениса Шмигаля можуть винести на міністра оборони замість Рустема Умєрова, якому готують посаду посла України в США. На полях конференції з відбудови у Римі Свириденко заявляла, що їй наразі не надходили пропозиції очолити Кабмін.

Юлія Свириденко – перша віцепремʼєрка – міністерка економіки, яка очолила Міністерство економіки у листопаді 2021 року. До призначення на цю посаду вона мала значний досвід як у державному, так і в приватному секторі. Свою карʼєру починала як економістка та управлінець у міжнародних компаніях, зокрема працювала з китайськими інвесторами та очолювала представництво Чернігова в китайському місті Усі.

З 2015 року перейшла на державну службу: очолювала департамент економічного розвитку Чернігівської ОДА, а згодом виконувала обовʼязки голови області. У 2019-2020 роках обіймала посади заступниці та першої заступниці міністра економіки, а в 2020 році стала заступницею керівника Офісу Президента України, де курувала економічний блок та інвестиційні проєкти.

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