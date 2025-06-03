Украинская делегация во главе с первым вице-премьером – министром экономики Юлией Свириденко 3 июня прибыла в Вашингтон. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, который также приехал в США.

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В планах – обсуждение оборонной поддержки и ситуации на поле боя, усиление санкций против РФ, в частности законопроекта сенатора Грэма, отметил Ермак.

По его словам, также предполагается обсуждение соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления (о недрах. – Ред.).

Глава Офиса президента анонсировал рассмотрение вопроса о возвращении Россией депортированных украинских детей и поддержку этого процесса. «Также обсудим пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви. Будет много встреч с представителями обеих партий, поддерживающих Украину, командой президента США Дональда Трампа», – рассказал он.

Делегация Украины проинформирует американскую сторону о результатах встреч в Стамбуле, а также о том, как РФ затягивает время с прекращением огня и переговорами по войне, отметил Ермак.

Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. Он должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. За законопроект №0309 за основу и в целом проголосовали 338 народных депутатов.

Американско-украинский инвестиционный фонд запустили с 23 мая, Свириденко получила ноту от временной поверенной по делам США в Украине Джули Дэвис.

В Стамбуле 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Украина получила от российской делегации меморандум с условиями прекращения огня, но они почти не изменились по сравнению с предыдущими, которые Киев называл неприемлемыми. Больше о переговорах – здесь.