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«Сужаем зоопарк дронов». Руководитель АОЗ Арсен Жумадилов о 1,9 млн закупленных FPV, запуск маркетплейса оружия и экспорт дронов. Интервью

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

9 хв читання

закупівлі в АОЗ, Арсен Жумаділов /из личного архива

Для появления на маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence подали заявку более 80 производителей с более чем 400 типами БпЛА, говорит Forbes Ukraine глава Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов Фото из личного архива

Когда все производители дронов, РЭБ и наземных роботов появятся на маркетплейсе DOT-Chain Defence от Агентства оборонных закупок (АОЗ)? Будет ли увеличиваться бюджет АОЗ в 2025 году? Как процент локализации изделий будет влиять на закупки? Большое интервью руководителя АОЗ Арсена Жумадилова

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Для появления на маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence подали заявку более 80 производителей с более чем 400 типами БпЛА, говорит Forbes Ukraine глава Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов, 39. Пилотный запуск платформы, где на старте военные могут заказывать FPV-дроны, состоялся 7 июля.

«Сначала на маркетплейсе будут доступны дроны от 15 компаний, – добавляет Жумадилов. – Включить всех поставщиков планируем в течение следующего месяца».

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