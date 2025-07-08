Когда все производители дронов, РЭБ и наземных роботов появятся на маркетплейсе DOT-Chain Defence от Агентства оборонных закупок (АОЗ)? Будет ли увеличиваться бюджет АОЗ в 2025 году? Как процент локализации изделий будет влиять на закупки? Большое интервью руководителя АОЗ Арсена Жумадилова

Для появления на маркетплейсе оружия DOT-Chain Defence подали заявку более 80 производителей с более чем 400 типами БпЛА, говорит Forbes Ukraine глава Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов, 39. Пилотный запуск платформы, где на старте военные могут заказывать FPV-дроны, состоялся 7 июля.

«Сначала на маркетплейсе будут доступны дроны от 15 компаний, – добавляет Жумадилов. – Включить всех поставщиков планируем в течение следующего месяца».