Жумадилову вернули статус врио директора АОЗ, Безрукова отстранена на время расследования – Минюст

Министерство юстиции исправило информацию в Едином государственном реестре, в результате чего Арсен Жумадилов получил статус представителя ГП «Агентство оборонных закупок», он временно исполняет обязанности директора на время служебного расследования, сообщила пресс-служба ведомства 31 января.

Ключевые факты

В то же время Марина Безрукова сохраняет статус руководителя с ограничением: «отстранена от исполнения должностных обязанностей на время служебного расследования»

По данным Министерства юстиции, 30 января в Коллегию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации поступила жалоба Министерства обороны о внесении изменений в сведения о руководителе ГП «Агентство оборонных закупок».

31 января Минюст по результатам рассмотрения принял решение об отмене регистрационного действия № 1000691070009047779 относительно смены руководителя АОЗ.

Министерство юстиции приняло решение исправить техническую ошибку в Едином государственном реестре.

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Контекст

24 января министр обороны Рустем Умеров подал в Кабинет Министров представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а еще решил не продлевать контракт с Мариной Безруковой, действующим директором Агентства оборонных закупок, и назначить гендиректора Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова вместо нее. Также Министерство обороны отозвало двух представителей государства по наблюдательному совету АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

Хотя Умеров отстранил главу Агентства оборонных закупок, но та отказалась уходить. Кто будет контролировать 298 млрд грн на оружие – в материале Forbes Ukraine.

По состоянию на 30 января Безрукова снова числилась руководителем ГП «Агентство оборонных закупок», свидетельствовала информация из государственного реестра. Согласно данным YouControl, соответствующее изменение произошло 29 января, до этого с 25 января руководителем АОЗ в госреестре было указано Жумадилова. Глава ГОТ ранее объяснял, что Умеров отстранил Безрукову на период служебного расследования и временно назначил его руководить АОЗ.