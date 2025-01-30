Минобороны должно урегулировать вопросы с АОЗ до заседания комитета НАТО в конце февраля – Стефанишина

Министерство обороны должно решить ситуацию, связанную с работой Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ) до конца февраля. Тогда состоится специальное заседание комитета НАТО, на котором будут рассмотрены вопросы в этой сфере, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, пишет «Суспільне» 30 января.

Ключевые факты

Стефанишина выразила уверенность, что в Минобороны понимают, что до конца февраля необходимо урегулировать все «публичные и непубличные вопросы», связанные с функционированием АОЗ и ГОТ, поскольку в дальнейшем это будет «негативно влиять на диалог с партнерами».

Вице-премьер подчеркнула, что у европейских партнеров и НАТО есть ключевое требование к Украине в вопросе работы АОЗ и ГОТ – у ведомств должны быть руководители, а обязательства должны выполняться.

«Очевидно, что НАТО никоим образом не занимает никаких сторон, не поддерживает те или иные стороны либо определенных лиц, будь то исполняющий обязанности руководителя агентства (Арсен Жумадилов), бывшая руководительница агентства или отстраненная руководительница (Марина Безрукова). Это неважно, есть ключевые принципы», – сказала министр.

В то же время «агрессивная публичная коммуникация» не помогает ни внутри Украины, ни снаружи, подчеркнула она.

По ее словам, команда, отвечающая за евроатлантическую интеграцию, коммуницирует с командой из Минобороны по всем изменениям.

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Ключевая цитата

«Я уверена, что до конца февраля этого года мы урегулируем ситуацию, поскольку по результатам договоренностей, которые у меня есть в штаб-квартире НАТО, в конце февраля состоится специальное заседание комитета НАТО, на котором рассмотрят вопросы именно в этой сфере», – пояснила Стефанишина.

Контекст

24 января министр обороны Рустем Умеров подал в Кабинет Министров представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а еще решил не продлевать контракт с Мариной Безруковой, действующим директором Агентства оборонных закупок, и назначить гендиректора Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова вместо нее. Также Минобороны отозвало двух представителей государства из набсовета АОЗ – Тараса Чмута и Юрия Джигира.

Хотя Умеров устранил главу Агентства оборонных закупок, но та отказалась уходить. Кто будет контролировать 298 млрд грн на оружие – в материале Forbes Ukraine.

По состоянию на 30 января Безрукова снова является главой ГП «Агентство оборонных закупок», свидетельствует информация из государственного реестра. Согласно данным YouControl, соответствующее изменение произошло 29 января, к тому же с 25 января руководителем АОЗ в госреестре значился Жумадилов. Глава ГОТ ранее объяснял, что Умеров отстранил Безрукову на период служебного расследования и временно назначил его руководить АОЗ.