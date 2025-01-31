Жумаділову повернули статус т. в. о. директора АОЗ, Безрукову відсторонено на час розслідування – Мінʼюст

Міністерство юстиції виправило інформацію в Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого Арсен Жумаділов отримав статус представника ДП «Агенція оборонних закупівель», він тимчасово виконує обовʼязки директора на час службового розслідування, повідомила пресслужба відомства 31 січня.

Ключові факти

Водночас Марина Безрукова зберігає статус керівника з обмеженням: «відсторонена від виконання посадових обовʼязків на час службового розслідування»

За даними Міністерства юстиції, 30 січня до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації надійшла скарга Міністерства оборони щодо внесення змін до відомостей про керівника ДП «Агенція оборонних закупівель».

31 січня Мінʼюст за результатами розгляду прийняв рішення про скасування реєстраційної дії № 1000691070009047779 щодо зміни керівника АОЗ.

Міністерство юстиції України прийняло рішення виправити технічну помилку в Єдиному державному реєстрі.

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Контекст

24 січня міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, чинною директоркою Агенції оборонних закупівель, і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.

Хоча Умєров усунув очільницю Агенції оборонних закупівель, але та відмовилася йти. Хто контролюватиме 298 млрд грн на зброю – у матеріалі Forbes Ukraine.

Станом на 30 січня Безрукова знову значилась керівником ДП «Агенція оборонних закупівель», свідчила інформація з державного реєстру. Згідно з даними YouControl, відповідна зміна відбулася 29 січня, до того з 25 січня керівником АОЗ в держреєстрі було вказано Жумаділова. Очільник ДОТ раніше пояснював, що Умєров відсторонив Безрукову на період службового розслідування і тимчасово призначив його керувати АОЗ.