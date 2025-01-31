Жумаділову повернули статус т. в. о. директора АОЗ, Безрукову відсторонено на час розслідування – Мінʼюст

Міністерство юстиції виправило інформацію в Єдиному державному реєстрі, внаслідок чого Арсен Жумаділов отримав статус представника ДП «Агенція оборонних закупівель», він тимчасово виконує обовʼязки директора на час службового розслідування, повідомила пресслужба відомства 31 січня.
Ключові факти
- Водночас Марина Безрукова зберігає статус керівника з обмеженням: «відсторонена від виконання посадових обовʼязків на час службового розслідування»
- За даними Міністерства юстиції, 30 січня до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації надійшла скарга Міністерства оборони щодо внесення змін до відомостей про керівника ДП «Агенція оборонних закупівель».
- 31 січня Мінʼюст за результатами розгляду прийняв рішення про скасування реєстраційної дії № 1000691070009047779 щодо зміни керівника АОЗ.
- Міністерство юстиції України прийняло рішення виправити технічну помилку в Єдиному державному реєстрі.
Контекст
24 січня міністр оборони Рустем Умєров подав до Кабінету Міністрів подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а ще вирішив не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, чинною директоркою Агенції оборонних закупівель, і призначити гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова замість неї. Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради АОЗ – Тараса Чмута і Юрія Джигира.
Хоча Умєров усунув очільницю Агенції оборонних закупівель, але та відмовилася йти. Хто контролюватиме 298 млрд грн на зброю – у матеріалі Forbes Ukraine.
Станом на 30 січня Безрукова знову значилась керівником ДП «Агенція оборонних закупівель», свідчила інформація з державного реєстру. Згідно з даними YouControl, відповідна зміна відбулася 29 січня, до того з 25 січня керівником АОЗ в держреєстрі було вказано Жумаділова. Очільник ДОТ раніше пояснював, що Умєров відсторонив Безрукову на період службового розслідування і тимчасово призначив його керувати АОЗ.
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