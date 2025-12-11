Украинцы активно планируют зимние путешествия 2025–2026 годов – несмотря на войну, рынок сохраняет стабильный спрос, по данным исследования Join Up! Какие направления выбирают чаще всего?

Детали

«Доля ранних бронирований существенно выросла по сравнению с прошлым сезоном, а клиенты все чаще планируют поездки за два–четыре месяца до отправления», – отмечает управляющий директор «Join Up! Украина» Ирина Мосулезная.

Украинцы ориентируются на логистически предсказуемые направления, в то же время, по словам Мосулезной, растет интерес к дальним маршрутам – Вьетнаму, Шри-Ланке, Мальдивам, Занзибару.

В период зимних праздников внутренний туризм формирует основную часть спроса: чаще всего выбирают семейные форматы отдыха и горнолыжные маршруты – Буковель сохраняет статус главного зимнего направления.

Спрос в высокий сезон превышает предложение, а цены формируются в соответствии с уровнем размещения: трехзвездочные отели – от 1300 грн в сутки, четырехзвездочные – от 2500 грн, виллы и шале – от 3000 грн.

Высоким остается спрос на поездки во Львов, Киев, Ужгород и Ивано-Франковска в формате коротких путешествий на несколько дней.

Зарубежные туры на праздничную неделю не вернулись к довоенным показателям: египетское направление в предновогоднюю неделю имеет на 30% меньше украинских туристов, чем в период сразу после праздников.

Увеличивается доля туристов, путешествующих без детей, особенно на длинных экзотических маршрутах: доля семейных бронирований на Шри-Ланку составляет около 3%, что свидетельствует о доминировании взрослого сегмента, по внутренним данным «Join UP! Украина».

Все чаще бронируют путешествия заранее: первые бронирования Египта на новогодние даты появились еще в июне, первые заявки на Вьетнам – в июле, а пик планирования приходится на октябрь–ноябрь.

Ценообразование на туристическом рынке определяется тремя ключевыми факторами: логистикой через третьи страны, валютными колебаниями и сезонными пиками спроса.

Самые высокие цены наблюдаются в декабре, особенно в период новогодних праздников, с февраля стоимость большинства направлений снижается.

Единственное направление, сохраняющее стабильно высокий интерес на протяжении всей зимы, – Египет.

Стоимость путешествий в декабре–январе 2026 года

Контекст

В новогоднем сезоне 2024–2025 украинцы отдавали предпочтение путешествиям в Египет, Дубай и ОАЭ.

За последние годы Join UP! расширил присутствие на восемь новых рынков, кроме Украины и Молдовы, в частности в Польше, странах Балтии, Румынии, Казахстане.

Туроператор Join UP!, основанный в Украине в 2010 году, имеет около 1600 сотрудников. Выручка компании за девять месяцев 2025-го составила 27,5 млн грн, по данным YouControl. В 2024 году выручка компании – 141,8 млн грн. Конечные бенефициары – Александр и Юрий Альбы.