Николай Кмить с Тарасом Кицмеем, Ярославом Любинцем и Олегом Денисом инвестируют в гостиничный бизнес. В 2024 году купили гостиницу и курорт во Львовской области, в 2025-м планируют начать строительство 5-звездочного отеля в Трускавце. Сможет ли совладелец производителя сыров «Мукко» построить большую сеть и с кем будет конкурировать?