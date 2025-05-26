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Николай Кмить с Тарасом Кицмеем, Ярославом Любинцем и Олегом Денисом инвестируют в гостиничный бизнес. В 2024 году купили гостиницу и курорт во Львовской области, в 2025-м планируют начать строительство 5-звездочного отеля в Трускавце. Сможет ли совладелец производителя сыров «Мукко» построить большую сеть и с кем будет конкурировать?
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