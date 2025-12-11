Українці активно планують зимові подорожі 2025–2026 років – попри війну, ринок зберігає стабільний попит, за даними дослідження Join Up!. Які напрямки обирають найчастіше?

Деталі

«Частка ранніх бронювань суттєво зросла порівняно з минулим сезоном, а клієнти дедалі частіше планують поїздки за два–чотири місяці до відправлення», – зазначає керівна директорка «Join Up! Україна» Ірина Мосулезна.

Українці орієнтуються на логістично передбачувані напрямки, водночас, за словами Мосулезної, зростає інтерес до далеких маршрутів – В’єтнаму, Шрі-Ланки, Мальдів, Занзібару.

У період зимових свят внутрішній туризм формує основну частину попиту: найчастіше обирають сімейні формати відпочинку та гірськолижні маршрути – Буковель зберігає статус головного зимового напрямку.

Попит у високий сезон перевищує пропозицію, а ціни формуються відповідно до рівня розміщення: тризіркові готелі – від 1300 грн за добу, чотиризіркові – від 2500 грн, вілли та шале – від 3000 грн.

Високим залишається попит на поїздки до Львова, Києва, Ужгорода та Івано-Франківська у форматі коротких подорожей на кілька днів.

Закордонні тури на святковий тиждень не повернулися до довоєнних показників: єгипетський напрямок у передноворічний тиждень має на 30% менше українських туристів, ніж у період одразу після свят.

Збільшується частка туристів, які подорожують без дітей, особливо на довгих екзотичних маршрутах: частка сімейних бронювань на Шрі-Ланку становить близько 3%, що свідчить про домінування дорослого сегмента, за внутрішніми даними «Join UP! Україна».

Дедалі частіше бронюють подорожі заздалегідь: перші бронювання Єгипту на новорічні дати з’явилися ще в червні, перші заявки на В’єтнам – у липні, а пік планування припадає на жовтень–листопад.

Ціноутворення на туристичному ринку визначається трьома ключовими факторами: логістикою через треті країни, валютними коливаннями та сезонними піками попиту.

Найвищі ціни спостерігаються у грудні, особливо в період новорічних свят, із лютого вартість більшості напрямків знижується.

Єдиний напрямок, що зберігає стабільно високий інтерес протягом усієї зими, – Єгипет.

Вартість подорожей у грудні–січні 2026

Контекст

У новорічному сезоні 2024–2025 українці надавали перевагу подорожам до Єгипту, Дубаю та ОАЕ.

За останні роки Join UP! розширив присутність на вісім нових ринків, окрім України та Молдови, зокрема в Польщі, країнах Балтії, Румунії, Казахстані.

Туроператор Join UP!, заснований в Україні у 2010 році, має близько 1600 співробітників. Виторг компанії за дев’ять місяців 2025-го склав 27,5 млн грн, за даними YouControl. У 2024 році виторг компанії – 141,8 млн грн. Кінцеві бенефіціари – Олександр і Юрій Альби.