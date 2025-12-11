Цими вихідними, 13–14, грудня, ймовірно, відключень електроенергії стане менше. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 11 грудня після засідання енергетичного штабу.

Деталі

Усі міністерства та ОВА мають забезпечити наявність альтернативних джерел живлення для всіх обʼєктів життєзабезпечення.

«Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними», – написала Свириденко.

Під час засідання премʼєрка заслухала доповіді про стан енергосистеми та обговорила забезпечення необхідних резервів палива й обладнання, нарощення генерації, захисту енергооб’єктів та забезпечення споживачів світлом.

«Окремо приділили увагу приєднанню когенераційних установок до загальної мережі. Уряд ухвалив відповідні рішення минулого тижня. Обʼєкти розподіленої генерації мають повноцінно запрацювати, це допоможе поповнити дефіцит електроенергії в мережі», – повідомила Свириденко.

Уряд переглядає список критичної інфраструктури та хоче оптимізувати споживання електроенергії на місцях.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

З початку жовтня Росія відновила масштабні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. РФ з періодичністю у 10 днів масовано обстрілює українську енергетику. Такий темп ударів не дозволяє повноцінно її відновити.

8 грудня, окрім постійних графіків відключень світла, вводили і аварійні відключення.

Через складну ситуацію в енергосистемі Верховна Рада продовжила на 2026–2028 роки звільнення від ПДВ операцій із ввезення в Україну енергетичного обладнання.