Цена золота упала до $3300 за унцию после снижения торгового напряжения между США и Китаем

Цена на золото уменьшилась до $3300 за унцию, потеряв предыдущий рост, поскольку Китай может отменить пошлины на отдельные товары из США, что снижает спрос на золото как безопасный актив. Об этом пишет Trading Economics 25 апреля.

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Частичное уменьшение пошлин со стороны Китая может расцениваться как сигнал к ослаблению торговой напряженности между двумя странами, что, в свою очередь, снижает спрос на безопасные активы, в частности золото, говорят аналитики.

Отмечается, что золото потеряло предварительные достижения и может завершить неделю с незначительными убытками.

С начала года золото выросло примерно на 30%, а соотношение золота к серебру достигло самого высокого уровня с 1994 года (кроме периода пандемии).

Контекст

В начале недели цена достигла рекордных $3500 из-за беспокойства по экономике США, но снизилась после того, как Трамп смягчил свою позицию по поводу независимости Федеральной резервной системы.

22 апреля президент Трамп объявил о готовности снизить пошлины на китайские товары, отметив, что 145% тарифы будут уменьшены, но не отменены полностью. Это заявление успокоило инвесторов, озабоченных недавними агрессивными действиями Белого дома.

25 апреля стало известно, что Китай рассматривает возможность упразднения 125% пошлин на отдельные американские товары. Пекин поручил компаниям определить продукцию, которую можно освободить от пошлин, создав для этого специальную рабочую группу. Китай планирует исключить из тарифов восемь полупроводниковых продуктов. Правительство выясняет, какие американские товары незаменимы, поскольку их отсутствие может нарушить цепи поставок.