Ціна золота обвалилася до $3300 за унцію після зменшення торгової напруги між США та Китаєм

Ціна на золото знизилася до $3300 за унцію, втративши попереднє зростання, через те, що Китай може скасувати мита на окремі товари зі США, що зменшує попит на золото як безпечний актив. Про це пише Trading Economics 25 квітня.

Деталі

Часткове зниження мит з боку Китаю може розцінюватися як сигнал до послаблення торгової напруженості між двома країнами, що, своєю чергою, знижує попит на безпечні активи, зокрема золото, говорять аналітики.

Зазначається, що золото втратило попередні здобутки і може завершити тиждень із незначними збитками.

Від початку року золото зросло приблизно на 30%, а співвідношення золота до срібла досягло найвищого рівня з 1994 року (крім періоду пандемії).

Контекст

На початку тижня ціна сягнула рекордних $3500 через занепокоєння щодо економіки США, але знизилася після того, як Трамп пом’якшив свою позицію щодо незалежності Федеральної резервної системи.

22 квітня президент Трамп оголосив про готовність знизити мита на китайські товари, зазначивши, що 145% тарифи буде зменшено, але не скасовано повністю. Ця заява заспокоїла інвесторів, стурбованих недавніми агресивними діями Білого дому.

25 квітня стало відомо, що Китай розглядає можливість скасування 125% мит на окремі американські товари. Пекін доручив компаніям визначити продукцію, яку можна звільнити від мит, створивши для цього спеціальну робочу групу. Китай планує виключити з тарифів вісім напівпровідникових продуктів. Уряд з’ясовує, які американські товари незамінні, оскільки їх відсутність може порушити ланцюги поставок.