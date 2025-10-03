Несмотря на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и рост акций производителей чипов в этом году, акции золотодобывающих компаний оказались более выгодным выбором: индекс мировых золотодобывающих компаний от MSCI Inc. вырос примерно на 135%, отражая рост цены на драгоценный металл, и демонстрирует наилучшее превышение по сравнению с выросшим на 40% индексом крупных мировых компаний – производителей полупроводников от MSCI. Об этом пишет Bloomberg 3 октября.
- Этот поразительный разрыв подчеркивает ключевую динамику мировых рынков в этом году, говорят аналитики: даже когда ощущение FOMO (страх упустить возможность) побуждает инвесторов гнаться за доходами во всем, что связано с ИИ, их также привлекает неустанный рост цены на золото, которое активно скупают центральные банки во всем мире.
- «Золото и золотодобывающие компании — один из моих самых оптимистичных среднесрочных тематических прогнозов», – отметила Анна Ву, стратег по инвестициям в разные активы компании Van Eck Associates Corp. в Сиднее. Золото имеет привлекательность как безопасный актив, «в то время как золотодобывающие компании также извлекут выгоду от расширения маржи и переоценки стоимости».
- Само золото в этом году выросло более чем на 45%, достигая новых исторических максимумов и показывая лучший результат с 1979-го. Кроме покупки центральными банками, металл также поддержали снижение ставок Федеральной резервной системой США, тенденция к дедолларизации и рост объемов золотовалютных биржевых фондов.
- Среди лидеров индекса золотодобывающих компаний MSCI акции Newmont Corp. и Agnico Eagle Mines Ltd., которые котируются в Нью-Йорке, более чем удвоились в 2025 году. Акции Zijin Mining Group Co. в Гонконге выросли более чем на 130%, опередив рост китайской компании Alibaba Group Holding Ltd., являющейся фаворитом в сфере ИИ.
- Оценки стоимости в секторе драгоценных металлов вызывают гораздо меньшее беспокойство, чем в технологическом секторе. Индекс золотодобывающих компаний MSCI торгуется на уровне 13-кратной прогнозируемой прибыли, что несколько ниже среднего показателя за последние пять лет. Индекс полупроводников составляет 29-кратную прогнозируемую прибыль, что значительно превышает средний показатель за пять лет.
- Даже после почти вертикального роста цены на золото оценки золотодобывающих компаний выглядят привлекательными, поскольку доходы растут быстрее цен, говорят аналитики.
Цена на золото растет шестую неделю подряд, достигнув рекордных $3819 за унцию в понедельник, 29 сентября (+1,6%). Серебро поднялось до $46,9 за унцию, что является самым высоким показателем с 2011 года (+1%).
Рост цен поддерживается ослаблением доллара, постоянным дефицитом на рынке драгоценных металлов, увеличением спроса на ETF, обеспеченным золотом и серебром, а также ожиданиями новых решений от Федеральной резервной системы. По данным Trading Economics, рынки оценивают вероятность снижения ставки в октябре на уровне 90%, а еще одного снижения в декабре – примерно 65%.
Цены серебра дополнительно поддерживаются дисбалансом между спросом и предложением. По прогнозам Silver Institute, в 2025 году мировой рынок серебра пятый год подряд будет фиксировать дефицит, который превысит 100 млн унций, способствуя сокращению запасов и дальнейшему росту цен.
