Несмотря на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и рост акций производителей чипов в этом году, акции золотодобывающих компаний оказались более выгодным выбором: индекс мировых золотодобывающих компаний от MSCI Inc. вырос примерно на 135%, отражая рост цены на драгоценный металл, и демонстрирует наилучшее превышение по сравнению с выросшим на 40% индексом крупных мировых компаний – производителей полупроводников от MSCI. Об этом пишет Bloomberg 3 октября.

Подробности

Этот поразительный разрыв подчеркивает ключевую динамику мировых рынков в этом году, говорят аналитики: даже когда ощущение FOMO (страх упустить возможность) побуждает инвесторов гнаться за доходами во всем, что связано с ИИ, их также привлекает неустанный рост цены на золото, которое активно скупают центральные банки во всем мире.

«Золото и золотодобывающие компании — один из моих самых оптимистичных среднесрочных тематических прогнозов», – отметила Анна Ву, стратег по инвестициям в разные активы компании Van Eck Associates Corp. в Сиднее. Золото имеет привлекательность как безопасный актив, «в то время как золотодобывающие компании также извлекут выгоду от расширения маржи и переоценки стоимости».

Само золото в этом году выросло более чем на 45%, достигая новых исторических максимумов и показывая лучший результат с 1979-го. Кроме покупки центральными банками, металл также поддержали снижение ставок Федеральной резервной системой США, тенденция к дедолларизации и рост объемов золотовалютных биржевых фондов.

Среди лидеров индекса золотодобывающих компаний MSCI акции Newmont Corp. и Agnico Eagle Mines Ltd., которые котируются в Нью-Йорке, более чем удвоились в 2025 году. Акции Zijin Mining Group Co. в Гонконге выросли более чем на 130%, опередив рост китайской компании Alibaba Group Holding Ltd., являющейся фаворитом в сфере ИИ.

Оценки стоимости в секторе драгоценных металлов вызывают гораздо меньшее беспокойство, чем в технологическом секторе. Индекс золотодобывающих компаний MSCI торгуется на уровне 13-кратной прогнозируемой прибыли, что несколько ниже среднего показателя за последние пять лет. Индекс полупроводников составляет 29-кратную прогнозируемую прибыль, что значительно превышает средний показатель за пять лет.

Даже после почти вертикального роста цены на золото оценки золотодобывающих компаний выглядят привлекательными, поскольку доходы растут быстрее цен, говорят аналитики.

Контекст

Цена на золото растет шестую неделю подряд, достигнув рекордных $3819 за унцию в понедельник, 29 сентября (+1,6%). Серебро поднялось до $46,9 за унцию, что является самым высоким показателем с 2011 года (+1%).

Рост цен поддерживается ослаблением доллара, постоянным дефицитом на рынке драгоценных металлов, увеличением спроса на ETF, обеспеченным золотом и серебром, а также ожиданиями новых решений от Федеральной резервной системы. По данным Trading Economics, рынки оценивают вероятность снижения ставки в октябре на уровне 90%, а еще одного снижения в декабре – примерно 65%.

Цены серебра дополнительно поддерживаются дисбалансом между спросом и предложением. По прогнозам Silver Institute, в 2025 году мировой рынок серебра пятый год подряд будет фиксировать дефицит, который превысит 100 млн унций, способствуя сокращению запасов и дальнейшему росту цен.

