Попри ажіотаж навколо штучного інтелекту та зростання акцій виробників чипів цього року, акції золотодобувних компаній виявилися вигіднішим вибором: індекс світових золотодобувних компаній від MSCI Inc. зріс приблизно на 135%, відображаючи зростання ціни на дорогоцінний метал, і демонструє найкраще перевищення порівняно з індексом великих світових компаній – виробників напівпровідників від MSCI, який зріс на 40%. Про це пише Bloomberg 3 жовтня.

Деталі

Цей разючий розрив підкреслює ключову динаміку світових ринків цього року, говорять аналітики: навіть коли відчуття FOMO (страх пропустити можливість) спонукає інвесторів гнатися за прибутками в усьому, що пов’язано з ШІ, їх також приваблює невпинне зростання ціни на золото, яке активно скуповують центральні банки в усьому світі.

«Золото і золотодобувні компанії – один із моїх найоптимістичніших середньострокових тематичних прогнозів», – зазначила Анна Ву, стратег з інвестицій у різні активи компанії Van Eck Associates Corp. у Сіднеї. Золото має привабливість як безпечний актив, «тоді як золотодобувні компанії також отримають вигоду від розширення маржі та переоцінки вартості».

Саме золото цього року зросло більш ніж на 45%, досягаючи нових історичних максимумів і демонструючи найкращий результат із 1979-го. Окрім скупівлі центральними банками, метал також підтримали зниження ставок Федеральною резервною системою США, тенденція до дедоларизації та зростання обсягів золотовалютних біржових фондів.

Серед лідерів індексу золотодобувних компаній MSCI акції Newmont Corp. і Agnico Eagle Mines Ltd., що котируються в Нью-Йорку, більш ніж подвоїлися у 2025 році. Акції Zijin Mining Group Co. у Гонконгу зросли більш ніж на 130%, випередивши зростання китайської компанії Alibaba Group Holding Ltd., яка є фаворитом у сфері ШІ.

Оцінки вартості в секторі дорогоцінних металів викликають значно менше занепокоєння, ніж у технологічному секторі. Індекс золотодобувних компаній MSCI торгується на рівні 13-кратного прогнозованого прибутку, що трохи нижче середнього показника за останні п’ять років. Натомість індекс напівпровідників становить 29-кратний прогнозований прибуток, що значно перевищує середній показник за п’ять років.

Навіть після майже вертикального зростання ціни на золото оцінки золотодобувних компаній виглядають привабливими, оскільки прибутки зростають швидше, ніж ціни, говорять аналітики.

Контекст

Ціна на золото зростає шостий тиждень поспіль, сягнувши рекордних $3819 за унцію в понеділок, 29 вересня (+1,6%). Срібло піднялося до $46,9 за унцію, що є найвищим показником з 2011 року (+1%).

Зростання цін підтримується послабленням долара, постійним дефіцитом на ринку дорогоцінних металів, збільшенням попиту на ETF, забезпечені золотом і сріблом, а також очікуваннями нових рішень від Федеральної резервної системи. За даними Trading Economics, ринки оцінюють ймовірність зниження ставки у жовтні на рівні 90%, а ще одного зниження у грудні – приблизно 65%.

Ціни на срібло додатково підтримуються дисбалансом між попитом і пропозицією. За прогнозами Silver Institute, у 2025 році світовий ринок срібла п’ятий рік поспіль фіксуватиме дефіцит, що перевищить 100 млн унцій, сприяючи скороченню запасів і подальшому зростанню цін.

Про те, чому ціни на золото б’ють рекорди, чи варто інвесторам звернути на це увагу, як придбати золото в Україні та чи є перспективи в інших дорогоцінних металів, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.