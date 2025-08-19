Президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін можуть провести зустріч в Угорщині. Про це 19 серпня пише Reuters із посиланням на високопосадовця з адміністрації США.

Деталі

Після переговорів у Білому домі Зеленський зазначив, що Росія запропонувала спочатку організувати двосторонню зустріч між Україною та Росією, а потім перейти до тристороннього формату.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент США Дональд Трамп організував зустріч Зеленського та Путіна, яка має відбутися протягом найближчих двох тижнів. Мерц додав, що не впевнений, чи «вистачить Путіну сміливості» взяти участь у такому саміті.

Президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що в розмові з Трампом Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським, хоча офіційного підтвердження з Москви не було.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков, коментуючи розмову Путіна з Трампом, зазначив, що Росія готова розглянути можливість підвищення рівня представництва Москви та Києва на переговорах.

Контекст

18 серпня Зеленський провів зустріч із президентом Трампом у Білому домі. Спочатку відбулися двосторонні переговори за участю делегацій, а згодом – багатосторонні переговори з європейськими лідерами.

Основну увагу під час переговорів приділили питанням гарантій безпеки для України. Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зазначила, що дискусія розпочалася з розгляду гарантій, подібних до статті 5 Статуту НАТО. За підсумками зустрічі Трамп повідомив, що сторони обговорили, які гарантії безпеки можуть надати різні європейські країни за координації США.

Зеленський представив пакет пропозицій України щодо закупівлі американської зброї на суму $90 млрд, який має стати частиною системи гарантій безпеки.

Наприкінці переговорів Трамп зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну. Після розмови він заявив, що розпочав підготовку до тристоронньої зустрічі за участю Зеленського та Путіна.