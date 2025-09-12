Forbes Digital підписка
Состояние 20 самых богатых американцев в 2025 году составило более $3 трлн. Это на $1 трлн больше, чем в прошлом. Кто сохранил позиции, а кто сместился в списке Forbes 400

Forbes USA
Forbes

3 хв читання

Состояние 400 самых богатых американцев за 2025 год вместе составляет $6,6 трлн, согласно списку Forbes 400. А 20 американских миллиардеров владеют капиталом более чем в $3,1 трлн. Чтобы попасть в список миллиардеров Forbes 400 в этом году, нужно владеть состоянием в рекордные $3,8 млрд – на $500 млн больше, чем минимум в 2024-м.

Forbes US опубликовал список из 400 самых богатых людей США в 2025 году – Forbes 400. На вершине списка уже был установлен новый рекорд. Илон Маск стал первым человеком, преодолевшим отметку в $400 млрд в Forbes 400. Он – самый богатый американец четвертый год подряд с состоянием $448 млрд, прибавивший $184 млрд благодаря росту на 56% акций Tesla и оценкам его частных компаний – SpaceX и xAI.

Маск опережает CEO Oracle Ларри Эллисона, занявшего второе место, на $81 млрд. В то же время Эллисон разбогател более чем на $100 млрд в этом году благодаря 60-процентному росту стоимости акций Oracle. Он занимает второе место в списке впервые за последние 25 лет с состоянием более $367 млрд. CEO Meta Марк Цукерберг стал третьим самым богатым американцем с состоянием $257 млрд после 42-процентного роста акций материнской компании Facebook.

Богатейшие богатеют

