Статки 400 найбагатших американців за 2025 рік разом становлять $6,6 трлн, згідно зі списком Forbes 400. А 20 американських мільярдерів володіють капіталом більш як у $3,1 трлн. Аби потрапити до цьогорічного списку мільярдерів Forbes 400, потрібно володіти статками у рекордні $3,8 млрд – на $500 млн більше, ніж мінімум у 2024 році.

Forbes US опублікував список з 400 найбагатших людей США 2025 року – Forbes 400. На вершині списку вже встановили новий рекорд. Ілон Маск став першою людиною, яка подолала позначку у $400 млрд у Forbes 400. Він – найбагатший американець четвертий рік поспіль зі статком $448 млрд, що додав $184 млрд завдяки зростанню на 56% акцій Tesla та оцінок його приватних компаній – SpaceX та xAI.

Маск випереджає CEO Oracle Ларрі Еллісона, який посів друге місце, на $81 млрд. Водночас Еллісон розбагатів більш ніж на $100 млрд цьогоріч завдяки 60-відсотковому зростанню вартості акцій Oracle. Він посідає друге місце в списку вперше за останні 25 років зі статками понад $367 млрд. CEO Meta Марк Цукерберг став третім найбагатшим американцем зі статком $257 млрд після 42-відсоткового зростання акцій материнської компанії Facebook.

Найбагатші багатіють