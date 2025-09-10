Ларрі Еллісон, співзасновник та технічний директор Oracle, очолив рейтинг найбагатших людей світу, вперше випередивши голову Tesla і SpaceX Ілона Маска, пише Bloomberg. Його статки зросли на $101 млрд після оприлюднення квартальних результатів Oracle.
Деталі
- Загальний капітал Еллісона сягнув $393 млрд, тоді як статки Маска становлять $385 млрд, свідчать дані Bloomberg Billionaires Index. Це найбільше одноденне зростання статків в історії індексу.
- 81-річний Еллісон має основну частину статків у акціях Oracle, які у середу зросли на 41% – рекордний денний стрибок компанії. З початку року їхня вартість піднялася на 45%.
- Зростання пояснюють різким збільшенням бронювань і амбітними планами в сегменті хмарної інфраструктури.
- На противагу цьому, акції Tesla з початку року знизилися на 13%.
Контекст
Oracle у своєму звіті повідомила про значне збільшення замовлень, зокрема підписання чотирьох багатомільярдних контрактів із трьома клієнтами за квартал, що закінчився 31 серпня. Загальний обсяг непогашених контрактних зобов’язань компанії зріс до $455 млрд, що більш ніж учетверо перевищує показник минулого року. Гендиректорка Oracle Сафра Кац зазначила, що попит на хмарну інфраструктуру компанії продовжує зростати, і в найближчі місяці очікуються нові багатомільярдні угоди, які можуть підняти обсяг зобов’язань до $500 млрд.
Хмарний дохід Oracle зріс на 28% до $7,2 млрд, тоді як дохід від програмного забезпечення знизився на 1% до $5,7 млрд. Компанія прогнозує зростання доходу від хмарної інфраструктури на 77% у поточному фінансовому році до $18 млрд, а в наступні чотири роки – до $144 млрд.
Ілон Маск вперше очолив список найбагатших людей світу у 2021 році, але згодом поступився першістю Джеффу Безосу з Amazon та Бернару Арно з LVMH. Минулого року він повернув собі звання найбагатшої людини і утримує його вже понад 300 днів.
Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, який обіймає посади голови ради директорів і технічного директора, має більшу частину своїх статків у вигляді акцій компанії.
Oracle, заснована в 1977 році, є одним із провідних розробників програмного забезпечення для баз даних і активно розвиває хмарні технології, конкуруючи з такими гігантами, як Amazon, Microsoft і Google.
