Разделить медиагиганта стоимостью в $1,3 трлн. Meta могут вынудить продать Instagram и WhatsApp. Как Марк Цукерберг спасает ситуацию благодаря Дональду Трампу?

За неделю до начала ключевого антимонопольного процесса против Meta (14 апреля) компания оказалась в центре политического скандала: встреча Марка Цукерберга с Дональдом Трампом в Белом доме породила подозрения о возможном давлении на Федеральную торговую комиссию (FTC). Она добивается принудительных продаж Instagram и WhatsApp, утверждая, что Meta купила их для уничтожения конкуренции. Как неожиданные политические рокировки могут изменить ход одного из самых громких процессов в сфере Big Tech – читайте в разборе Reuters и Politico

В Вашингтоне растет напряжение. Причина – неожиданное сближение Дональда Трампа с гендиректором Meta Марком Цукербергом. Их встреча в Овальном кабинете вызвала предположение, что Белый дом может вмешаться и свернуть дело, которое уже шесть лет готовилось Федеральной торговой комиссией (FTC) при поддержке администраций Трампа и Байдена.

В центре дела – обвинение в том, что Meta приобрела Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014-м не для развития бизнеса, а чтобы уничтожить потенциальных конкурентов. Если FTC победит, Meta могут вынудить реализовать обе социальные платформы. Это будет чрезвычайно дорогостоящий и юридически сложный процесс, фактически означающий разделение гиганта с рыночной стоимостью $1,3 трлн, пишет Politico.

Хотя FTC обычно действует независимо от Белого дома, ситуация изменилась в марте, когда Трамп неожиданно уволил двух демократических комиссаров, оставив в агентстве двух республиканцев. Поэтому новый глава комиссии Эндрю Фергюсон получил возможность принимать решения без внутреннего сопротивления. Именно он сейчас ведет дело против Meta.

В день встречи с Цукербергом Фергюсон заявил журналистам, что FTC «готова к бою», но на прямой вопрос, выполнит ли он приказ Трампа остановить дело, ответил: «Я буду выполнять законные приказы», ​​избегая четкой позиции. Это лишь усилило подозрения о возможном политическом давлении.

Представители FTC не прокомментировали, был ли контакт между Фергюсоном и Трампом по делу, а Белый дом не ответил на вопрос о том, попытается ли президент склонить FTC к урегулированию, комментирует Politico.

Учетные записи Дональда Трампа и Марка Цукерберга в Facebook, 7 января 2025 года. Фото Getty Images

«Тревожный сигнал» перед судом

Бывший чиновник Минюста Доа Мекки назвала сам факт встречи Цукерберга с президентом «тревожным сигналом», особенно учитывая ее время – непосредственно перед судом. Спикер Meta Энди Стоун объяснил встречу как часть «серии разговоров об американском технологическом лидерстве», но отказался сказать, обсуждали ли участники антимонопольное дело.

Лина Хан, которая недавно возглавляла FTC, подчеркнула, что теперь гораздо проще политически повлиять на решение: «Да, все еще необходимо голосование комиссии, но без демократов сделать это гораздо легче», – говорит она и не исключает, что Meta оказывает давление на администрацию, чтобы избавиться от дела.

Неожиданным союзником Хан стал Стив Беннон – бывший советник Трампа и голос правого крыла. Он прямо заявил: появление Цукерберга в Овальном кабинете не случайно. «Это результат давления со стороны олигархов Кремниевой долины», – сказал он.

Изменение вектора Meta

Цукерберг, которого ранее Трамп и республиканцы критиковали за либеральную предвзятость, в последнее время радикально изменил свою риторику. Он извинился за удаление дезинформации о COVID-19, ослабил контроль над контентом о ноутбуке Гантера Байдена, ликвидировал программу фактчекинга в Meta, повысил республиканцев Джоэла Каплана и Кевина Мартина в качестве своих главных лоббистов, пожертвовал $1 млн на инаугурационный фонд Трампа и устроил торжественную вечеринку в его честь.

Эти шаги не остались незамеченными. Сенатор Тед Круз и конгрессмен Джим Джордан откровенно поддержали Meta за ее новую лояльность к республиканцам. Сам Трамп также не скрывает стремления построить социальную экосистему, где большее значение будет уделено правоконсервативному контенту.

Но не все в партии соглашаются. Сенатор Джош Гоули, давний критик Meta, остается сторонником антимонопольного иска. Он публично усомнился, имеет ли Трамп законное право приказать Фергюсону свернуть дело. «Фергюсон должен сказать: «Это незаконно, господин президент», – убеждал он во время саммита Y Combinator.

В свою очередь, уволенный комиссар FTC Альваро Бедоя предупредил, что Фергюсон может оказаться перед выбором – либо выполнить политический приказ и сохранить должность, либо отказаться и быть уволенным. «Я получил такое письмо. И он может получить такой же», – заявил Бедоя.

Марк Цукерберг, гендиректор Meta, на инаугурации Дональда Трампа как 47-го президента США в Капитолии Соединенных Штатов, 20 января 2025 года в Вашингтоне. Фото Getty Images

С чего все началось

История антимонопольного дела Федеральной торговой комиссии США против Meta началась еще в 2020 году, когда комиссия подала иск с требованием разделить компанию, вынудив ее продать Instagram и WhatsApp.

FTC утверждает, что эти приобретения являлись не инвестицией в развитие, а сознательным шагом для уничтожения потенциальных конкурентов и удержания монополии на рынке социальных сетей. Но основной аргумент комиссии – Meta приняла меры не для конкуренции, а для подавления ее. Суд согласился с этим ключевым аргументом и одновременно отверг часть иска, касающуюся ограничения доступа сторонних разработчиков к платформе, пишет Reuters.

Meta заявляет, что приобретение Instagram и WhatsApp якобы принесло пользу пользователям. В FTC отвечают, что дело преследует цель возобновить конкуренцию.