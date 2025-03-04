Hybris, или дерзость, ведущая к наказанию. Почему Илон Маск стал угрозой для свободы мира? Мнение редактора-основателя Forbes Ukraine Владимира Федорина

Первый глобальный олигарх Илон Маск представляет собой глобальную угрозу. Пора задуматься, как ее нейтрализовать. Колонка редактора-основателя Forbes Ukraine Владимира Федорина

Один из самых успешных индустриалистов всех времен и народов Илон Маск открыто перешел на сторону врагов Украины. Мой ИИ-ассистент считает это выражение «эмоциональным обобщением», поскольку бизнесмен не заявлял о прямой поддержке России, а просто «действует хаотично, распространяя дезинформацию». Однако я оставлю свое первое предложение без изменений. Когда планируешь действия экзистенциального значения, необходимо рассматривать худший сценарий.

Маск ежедневно распространяет фейки об Украине на платформе X. Гнев, насмешки, попытки что-то доказать – это совершенно естественные реакции на такое поведение. Но естественные не значит продуктивные. Технологии развиваются гораздо быстрее, чем человеческий мозг. Реагировать на посты так же, как житель неолитического поселения отзывался на удачную охоту или нападение чужестранцев, – это лишь подпитывать хищнические алгоритмы и создавать новые проблемы поверх уже имеющихся. Прежде чем определиться с действиями, следует дать ситуации четкую оценку.

Маск – первый глобальный олигарх, превративший X в мощное коммуникационное оружие. Учитывая его исключительную результативность в различных индустриях (Tesla, SpaceX, xAI и т.д.), факт того, что X сегодня активно распространяет нарративы тоталитарных и авторитарных режимов, является вызовом, с которым человечество еще не сталкивалось. Это цифровой яд, против которого нет коллективного антидота.

Илон Маск Фото Getty Images

Маск объединяет богатство, власть и контроль над медиа. Он является самым богатым человеком мира: в начале февраля Forbes оценивал его состояние в $421 млрд. Его финансовый успех – результат исключительного предпринимательского таланта, а также почти потерянного в развитых странах искусства строить быстро, масштабно и вызывающе. В то же время Маска регулярно критикуют за то, что его бизнес-интересы зависят от Коммунистической партии Китая. Однако, даже если он закроет гигафабрику Tesla или не достроит производство батарей Megapack в Шанхае, его место в тройке самых богатых людей планеты не изменится.

Победа Трампа сделала Маска фактически неофициальным чиновником американской бюрократической системы – без формального мандата, но с революционным правосознанием. Для управления условным министерством правительственной эффективности (DOGE) ему хватает статуса старшего советника президента. Да, его влияние имеет определенные ограничения, в частности интересами других чиновников и самого Трампа, однако сегодня больше власти, чем у него, есть только у президента. DOGE пока не достигло своей заявленной цели (снижение расходов федерального бюджета на $1 трлн), однако не стоит недооценивать настойчивость Маска. Вероятно, первые недели это лишь период обучения, чтобы найти слабые места в институтах либеральной демократии. Продолжение следует.

Победа Трампа сделала Маска фактически неофициальным чиновником американской бюрократической системы – без формального мандата, но с революционным правосознанием. Фото Getty Images

Платформа X, которую Маск приобрел за $44 млрд (источник средств остается невыясненным), не входит даже в первую десятку самых популярных социальных сетей. Однако, имея более 600 млн ежемесячных пользователей, X оказывает значительно большее влияние на общественное мнение, чем, например, The New York Times с его 10 млн цифровых подписчиков. Маск является самым популярным пользователем X из 219 млн подписчиков, гораздо опережая Барака Обаму (131 млн) и Криштиану Роналду (114 млн). Он публикует сотни твитов каждый день, и, судя по всему, его команда инженеров постоянно работает над тем, чтобы алгоритмы X обеспечивали его доминирование в собственной сети.

Есть ли шанс, что проблема Маска исчезнет сама по себе? История знает немало случаев, когда после длительной серии блестящих побед великие лидеры терпели поражение. Древнегреческий историк Геродот рассказывал о самосском тиране Поликрате, который был чрезвычайно успешным, пока персидский сатрап не распял его на кресте. В греческой традиции это называлось hybris – дерзость, ведущая к неизбежному наказанию.

Однако этот механизм срабатывает только тогда, когда у оппонентов остается свобода выбора и возможность действовать. Задача свободного мира – отстоять экономическую и политическую свободу перед угрозой, которую представляет гениальный предприниматель. Ни больше ни меньше.

Я начал с малого – отписался от Маска в X. Чтобы остановить его экспансию, нужен холодный разум.

Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №1 [34] за февраль – март 2025 года.