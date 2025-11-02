С новой оценкой стоимости стартапа Mercor в $10 млрд его основатели стали самыми молодыми техническими миллиардерами в истории, которые сами заработали свой капитал. Тройка обогнала Марка Цукерберга, дебютировавшего в возрасте 23 лет два десятилетия назад

Mercor – стартап в сфере рекрутинга, помогающий крупнейшим лабораториям искусственного интеллекта Кремниевой долины обучать свои модели – создал самых молодых миллиардеров в мире, самостоятельно заработавших свой капитал. Это трое 22-летних его основателей, друзей из школы Бэй-Ариа, вместе выступавших на дебатах.

В начале этой недели стартап из Сан-Франциско объявил о привлечении $350 млн инвестиций от Felicis Ventures с участием таких гигантов, как Benchmark, General Catalyst и Robinhood. Теперь Mercor оценивают в $10 млрд.

Это новое финансовое вливание сделало CEO Брендана Фуди, CTO Адаршу Хирематха и главу правления Сурью Мидху новыми миллиардерами в эпохе искусственного интеллекта, каждый из которых имеет примерно 22% акций Mercor, по оценкам Forbes.

«Ощущения невероятные. Это превосходит все наши самые смелые надежды», – описал свои впечатления Фуди.

Самые молодые среди миллиардеров