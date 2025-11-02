Forbes Digital підписка
Самые молодые self-made миллиардеры мира – тройка 22-летних стартаперов в сфере ИИ. Как основателям Mercor удалось потеснить с пьедестала Марка Цукерберга?

Forbes US
Forbes

4 хв читання

стартап Mercor, CTO Адарш Хірематх, CEO Брендан Фуді, голова правління Сур’я Мідха, штучний інтелект, рекрутинг

Основатели стартапа Mercor — CTO Адарш Хирематх, CEO Брендан Фуди и глава правления Сурья Мидха. Фото: ULY Inc. for Mercor, Forbes US

С новой оценкой стоимости стартапа Mercor в $10 млрд его основатели стали самыми молодыми техническими миллиардерами в истории, которые сами заработали свой капитал. Тройка обогнала Марка Цукерберга, дебютировавшего в возрасте 23 лет два десятилетия назад

Mercor – стартап в сфере рекрутинга, помогающий крупнейшим лабораториям искусственного интеллекта Кремниевой долины обучать свои модели – создал самых молодых миллиардеров в мире, самостоятельно заработавших свой капитал. Это трое 22-летних его основателей, друзей из школы Бэй-Ариа, вместе выступавших на дебатах.

В начале этой недели стартап из Сан-Франциско объявил о привлечении $350 млн инвестиций от Felicis Ventures с участием таких гигантов, как Benchmark, General Catalyst и Robinhood. Теперь Mercor оценивают в $10 млрд.

Это новое финансовое вливание сделало CEO Брендана Фуди, CTO Адаршу Хирематха и главу правления Сурью Мидху новыми миллиардерами в эпохе искусственного интеллекта, каждый из которых имеет примерно 22% акций Mercor, по оценкам Forbes.

«Ощущения невероятные. Это превосходит все наши самые смелые надежды», – описал свои впечатления Фуди.

Самые молодые среди миллиардеров

