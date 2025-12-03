Джаред Кушнер имеет опыт крупных сделок на Ближнем Востоке, а теперь пытается завершить войну России против Украины. Как зять Дональда Трампа ведет себя на переговорах с Украиной и каких 10 принципов придерживается в решении конфликтов?

«Как и в Женеве, я ценю подход Джареда Кушнера и то, как он излагает свое видение», – написал в X в разгар переговоров с делегацией США в Майами 30 ноября первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

44-летний Джаред Кушнер – американский венчурный инвестор и зять президента США Дональда Трампа – не является классическим дипломатом. Но имеет трек-рекорд на международной арене.