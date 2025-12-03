Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Мир
Дата

Forbes Digital

«Думайте об Украине через 10 лет». Правила переговоров Джареда Кушнера – участника мирного процесса и зятя Трампа. Спойлер: исторические лекции Путина его не впечатлят

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

6 хв читання

мирні переговори про завершення війни /Getty Images

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на переговорах с Владимиром Путиным в Москве Фото Getty Images

Джаред Кушнер имеет опыт крупных сделок на Ближнем Востоке, а теперь пытается завершить войну России против Украины. Как зять Дональда Трампа ведет себя на переговорах с Украиной и каких 10 принципов придерживается в решении конфликтов?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

«Как и в Женеве, я ценю подход Джареда Кушнера и то, как он излагает свое видение», – написал в X в разгар переговоров с делегацией США в Майами 30 ноября первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

44-летний Джаред Кушнер – американский венчурный инвестор и зять президента США Дональда Трампа – не является классическим дипломатом. Но имеет трек-рекорд на международной арене.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні