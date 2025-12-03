Джаред Кушнер має досвід великих угод на Близькому Сході, а тепер намагається завершити війну Росії проти України. Як зять Дональда Трампа поводить себе на переговорах з Україною та яких 10 принципів дотримується у розвʼязанні конфліктів?
«Як і в Женеві, я ціную підхід Джареда Кушнера і те, як він викладає своє бачення», – написав у X в розпал переговорів із делегацією США у Маямі 30 листопада перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
44-річний Джаред Кушнер – американський венчурний інвестор і зять президента США Дональда Трампа – не є класичним дипломатом. Але має трек-рекорд на міжнародній арені.
