«Думайте про Україну за 10 років». Правила переговорів Джареда Кушнера – учасника мирного процесу і зятя Трампа. Спойлер: історичні лекції Путіна його не вразять

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

6 хв читання

мирні переговори про завершення війни /Getty Images

Спецпредставник США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на переговорах із Володимиром Путіним у Москві Фото Getty Images

Джаред Кушнер має досвід великих угод на Близькому Сході, а тепер намагається завершити війну Росії проти України. Як зять Дональда Трампа поводить себе на переговорах з Україною та яких 10 принципів дотримується у розвʼязанні конфліктів?

«Як і в Женеві, я ціную підхід Джареда Кушнера і те, як він викладає своє бачення», – написав у X в розпал переговорів із делегацією США у Маямі 30 листопада перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

44-річний Джаред Кушнер – американський венчурний інвестор і зять президента США Дональда Трампа – не є класичним дипломатом. Але має трек-рекорд на міжнародній арені.

