Переговоры с делегацией США в Майами по параметрам мира были сконцентрированы на самых чувствительных вопросах. Настроение американской стороны дает основания для осторожного оптимизма накануне визита представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, который запланирован на 2 декабря. Об этом Forbes Ukraine на условиях анонимности рассказал собеседник из дипломатических кругов, знакомый с процессом переговоров.

Фокус на чувствительных вопросах. Для чего была встреча в Майами

Встреча в Майами в минувшие выходные – логическое продолжение встречи в Женеве, которая состоялась 23 ноября, говорит собеседник.

Швейцарские переговоры были сконцентрированы на 28-пунктном плане Уиткоффа–Дмитриева в целом – документ был сокращен и скорректирован с учетом украинских оговорок. В Майами – сконцентрировались больше на проблематичных вопросах, говорит собеседник.

По данным сообщений в западных медиа, обсуждение касалось вопросов территорий, гарантий безопасности и потенциальных сроков выборов в Украине. Делегации общались в нескольких форматах, и в целом встреча была конструктивной, убеждает собеседник.

Не финал, и может быть несколько договоров. Чего достигли в Майами

По чувствительным вопросам достигнут «определенный прогресс», говорит собеседник, не вдаваясь в подробности. Конкретные детали и драфты новых версий документа не раскрываются до финализации рамочного соглашения по договоренности с американской стороной, объясняет он.

«Мы не утверждаем, что документ финализирован, но мы движемся вперед, – добавляет он. – Эта встреча стала еще одним шагом, чтобы выйти на параметры соглашения, которое может быть в дальнейшем трансформировано в договор или в систему договоров».

Юридическое оформление условий завершения войны может быть многоуровневым и состоять из нескольких договоров, добавляет он.

«Челночная дипломатия». Ожидания от визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Украинская сторона не может гарантированно знать, что именно Уиткофф и Кушнер будут обсуждать в Москве, признает собеседник. «Наше понимание: логичным было бы, чтобы они согласовывали договоренный вариант документов, который был проговорен с нами», – говорит он.

Сейчас процесс напоминает челночную дипломатию, добавляет он. «США является одновременно медиатором и фасилитатором процесса, который контактирует то с одной, то с другой стороной. Благодаря этому происходит челночный процесс взаимодействия», – объясняет собеседник.

«Кремль повышает ставки». Может ли Россия согласиться на мир