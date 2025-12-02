Переговоры с делегацией США в Майами по параметрам мира были сконцентрированы на самых чувствительных вопросах. Настроение американской стороны дает основания для осторожного оптимизма накануне визита представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, который запланирован на 2 декабря. Об этом Forbes Ukraine на условиях анонимности рассказал собеседник из дипломатических кругов, знакомый с процессом переговоров.
Фокус на чувствительных вопросах. Для чего была встреча в Майами
- Встреча в Майами в минувшие выходные – логическое продолжение встречи в Женеве, которая состоялась 23 ноября, говорит собеседник.
- Швейцарские переговоры были сконцентрированы на 28-пунктном плане Уиткоффа–Дмитриева в целом – документ был сокращен и скорректирован с учетом украинских оговорок. В Майами – сконцентрировались больше на проблематичных вопросах, говорит собеседник.
- По данным сообщений в западных медиа, обсуждение касалось вопросов территорий, гарантий безопасности и потенциальных сроков выборов в Украине. Делегации общались в нескольких форматах, и в целом встреча была конструктивной, убеждает собеседник.
Не финал, и может быть несколько договоров. Чего достигли в Майами
- По чувствительным вопросам достигнут «определенный прогресс», говорит собеседник, не вдаваясь в подробности. Конкретные детали и драфты новых версий документа не раскрываются до финализации рамочного соглашения по договоренности с американской стороной, объясняет он.
- «Мы не утверждаем, что документ финализирован, но мы движемся вперед, – добавляет он. – Эта встреча стала еще одним шагом, чтобы выйти на параметры соглашения, которое может быть в дальнейшем трансформировано в договор или в систему договоров».
- Юридическое оформление условий завершения войны может быть многоуровневым и состоять из нескольких договоров, добавляет он.
«Челночная дипломатия». Ожидания от визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
- Украинская сторона не может гарантированно знать, что именно Уиткофф и Кушнер будут обсуждать в Москве, признает собеседник. «Наше понимание: логичным было бы, чтобы они согласовывали договоренный вариант документов, который был проговорен с нами», – говорит он.
- Сейчас процесс напоминает челночную дипломатию, добавляет он. «США является одновременно медиатором и фасилитатором процесса, который контактирует то с одной, то с другой стороной. Благодаря этому происходит челночный процесс взаимодействия», – объясняет собеседник.
«Кремль повышает ставки». Может ли Россия согласиться на мир
- Может ли Россия принять согласованные с Украиной версии документов? Сейчас публичная позиция Кремля, в том числе заявления российского главы Владимира Путина, очень ультимативна, признает собеседник.
- «Эти ультиматумы озвучивают вещи, которые неприемлемы для украинской стороны, – добавляет он. – С нашей точки зрения, они поднимают ставки, завышая свои пожелания».
- «Основания для сдержанного оптимизма дают настроенность и решительность американской стороны, – подытоживает собеседник. – Хотя американцы также признают, что как бы они ни прогрессировали с украинской стороной, соглашения не получится без доброй воли и согласования с другой стороны».
