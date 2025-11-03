Европейская оборонная индустрия переживает возрождение на фоне растущей военной угрозы. Однако отрасль сталкивается с рядом проблем, которые могут ограничить развитие. Сможет ли Европа преодолеть их, чтобы создать независимую и эффективную оборонную отрасль? Главное по разбору The Economist

Оборонные компании Европы переживают период значительного роста благодаря новым инвестициям и повышенному вниманию к безопасности, особенно по возвращении на политическую арену Дональда Трампа.

После начала полномасштабной войны в Украине и усиления угроз со стороны России, европейские страны решили значительно увеличить свои расходы на оборону. В результате роста стоимости европейских оборонных компаний стало очевидно: стоимость акций таких компаний, как немецкой Rheinmetall, британской BAE Systems, итальянской Leonardo и французской Thales, увеличилась в разы.

Рыночная капитализация европейских оборонных компаний Rheinmetall, BAE Systems, Leonardo и Thales.

В целом Европа в этом году потратит на оборонные нужды $180 млрд, что вдвое выше, чем в 2021 году, и больше, чем США. Эта цифра будет расти, ведь в 2023 году страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП к 2030 году.

Хотя это позволяет Европе снизить свою зависимость от Америки, настоящим вызовом для европейской оборонной индустрии является вопрос масштабов и скорости производства современного оружия.

Расходы на оборонные закупки Европы и США.

В этом процессе европейские лидеры планируют обновить оборонную промышленность континента, которая десятилетиями страдает от недоинвестирования. Европа полагается на американское оружие: между февралем 2022-го и сентябрем 2024-го американское оружие составляло треть европейских расходов на закупки, по данным Международного института стратегических исследований. Однако есть риск – в случае одновременной необходимости заменить вооружение США будут приоритетно пополнять собственные арсеналы.

Сможет ли оборонная промышленность Европы справиться с вызовами?

В мартовском отчете «Готовность 2030» Европейская комиссия отмечает, что европейские компании не способны производить оборонные системы в нужных объемах и с необходимой скоростью, и призывает к значительному увеличению производства.

Параллельно в плане «Сохранения мира», обнародованном в октябре, определены приоритеты ЕС для оборонной отрасли на следующие пять лет. Однако преодолеть проблемы фрагментации, медленных закупок и отсутствия инноваций будет сложно, и риски распространяются не только на инвесторов.

Три главные проблемы оборонной отрасли ЕС

Фрагментация

Европейские оборонные компании значительно уступают своим американским конкурентам по масштабам. К примеру, Rheinmetall, самая крупная немецкая компания в оборонном секторе, сгенерировала лишь €10 млрд выручки в 2024 году, что является лишь шестой частью выручки Lockheed Martin.

Одной из причин этого является политика правительств Европы, предпочитающих национальных производителей. Такая фрагментация не позволяет создавать крупные компании, способные конкурировать с американскими корпорациями в производстве высокотехнологичного оружия.

Например, инвестиции в исследования и разработки военных технологий в Европе составили лишь €13 млрд в 2024 году, тогда как в США – $148 млрд, согласно данным Кильского института.

Европейские компании добились успеха в производстве артиллерийских снарядов, гаубиц и танков, но серьезные проблемы возникают с разработкой более сложных технологий: реактивной артиллерии, ракет дальнего радиуса действия и системы противовоздушной обороны, по данным Кильского института.

Европейские лидеры признают необходимость слияния компаний для достижения необходимых масштабов и улучшения конкурентоспособности. Rheinmetall уже объявила о покупке компании по производству военных кораблей Lürssen. Однако правительства не хотят отказываться от контроля над ключевыми оборонными компаниями, что затрудняет реализацию идеи слияний на высоком уровне.

Наращивание сотрудничества в крупных оборонных программах может стать еще одним возможным решением проблемы фрагментации. Однако совместные программы имели смешанные результаты. Хотя истребитель Eurofighter Typhoon, разработанный совместно Великобританией, Германией, Италией и Испанией, оказался успешным, проект Future Combat Air System, направленный на создание нового европейского истребителя, который будет поддержан роями дронов, под угрозой из-за споров между Францией и Германией.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне истребителя Eurofighter Typhoon во время визита в BAE Systems в Вортоне, Великобритания, 28 октября 2025 года. Фото Getty Images

Медленные процессы закупок

Европейская оборонная отрасль сталкивается с большим количеством бюрократических задержек в процессах закупок, что ограничивает способность компаний быстро реагировать на нужды армий. Процессы закупок часто занимают многие месяцы, а иногда даже годы.

Этот бюрократический инерционный процесс не позволяет оборонным компаниям быстро масштабировать производство и адаптироваться к новым условиям, возникающим из-за угроз. Больше без четких и долгосрочных контрактов оборонные компании не могут осуществлять необходимые инвестиции в расширение производства.

Это создает большую неопределенность для компаний, стремящихся масштабировать производство в условиях нестабильного рынка.

Для решения этой проблемы некоторые компании стремятся перейти к более гибким подходам, ориентируясь на будущие нужды военных, а не на конкретные заказы. Примером является Nordic Air Defence, которая не ожидает заказов от правительств, а пытается предусмотреть потребности и оперативно их удовлетворять.

Недостаточное количество инновационных оборонных стартапов

Европейская оборонная отрасль страдает отсутствием достаточного количества стартапов и инновационных компаний, что позволяло бы ей конкурировать с новыми оборонными игроками в США, такими как Anduril или SpaceX.

Чтобы Европа смогла продолжить независимость наращивания своей оборонной промышленности, ей необходимо развивать инновационные стартапы, способные предлагать новые технологии и решения. Конфликт в Украине показал важность беспилотников на поле боя и спутников в космосе.

Проблема заключается в том, что европейские рынки капитала не являются столь глубокими и ликвидными, как американские, и реже поддерживают стартапы. Это усложняет привлечение необходимых инвестиций для развития таких компаний.

Небо – это предел: возможности для оборонных стартапов и инноваций

Несмотря на проблемы, Европа показывает определенные положительные результаты. Несколько европейских стартапов уже добились значительных успехов.

К примеру, немецкая компания Helsing и португальская Tekever, специализирующиеся на беспилотниках, уже стали оборонными единорогами. Они привлекают инвесторов благодаря своим инновациям в производстве беспилотников, которые сейчас становятся одними из важнейших элементов современной войны.

И хотя финансирование для стартапов на начальных этапах доступно, пока не хватает капитала для их масштабирования и развития. Однако интерес инвесторов к оборонной сфере растет. Банки, которые раньше не были готовы финансировать оборонные стартапы, теперь активно ищут новые возможности для инвестирования, отмечает Карл Розандер, руководитель стартапа Nordic Air Defence, который разрабатывает беспилотники-перехватчики.

Вывод, на который указывают эксперты, заключается в том, что у Европы есть большой потенциал для развития своей оборонной индустрии, однако для этого ей нужно преодолеть проблемы, связанные с фрагментацией рынка, бюрократией и отсутствием достаточного количества инновационных компаний.

В то же время поддержка стартапов, большее сотрудничество и инвестиции помогут Европе создать независимую и конкурентоспособную оборонную индустрию, которая сможет уменьшить зависимость от США и защитить континент в случае роста глобальных угроз.