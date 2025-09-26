Европа, бывшая когда-то колыбелью демократии, Ренессанса и великих открытий, сегодня стала объектом насмешек. Ее лидеры, такие как Макрон, Стармер и фон дер Ляйен, бессильны и не видят решения глобальных проблем, которые ставят под угрозу будущее континента. Почему старый континент постепенно превращается в политическую периферию? Разбор The Telegraph.

Обозреватель The Telegraph Алистер Хит написал статью, в которой раскритиковал действия нынешних властей Европы и их неспособность противостоять сегодняшним вызовам. Forbes Ukraine выделил восемь выводов.

Европа, являвшаяся некогда источником больших достижений и культурных сдвигов, сегодня стала слабой, безынициативной и фактически беспомощной на глобальной арене. Старый континент, давший миру демократию, Ренессанс, индустриальную революцию и идеалы человеческих прав, теперь выглядит как политическая периферия, которая не может эффективно реагировать на новые вызовы.

Лидеры Европы, такие как Кир Стармер в Великобритании, Эмманюэль Макрон во Франции и Урсула фон дер Ляйен в ЕС, стали символами этого бессилия. Они проявляют некомпетентность, не способны вывести свои страны из кризиса и воплотить новое видение для будущего.

Политическое бездействие и несостоятельность лидеров

Европейские лидеры, в частности Кир Стармер, Эмманюэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен и Джорджа Мелони, некомпетентны и не имеют визии. Алистер Хит описывает их как политических карликов, только наблюдающих за сползанием своих стран в неопределенность и тупик.

Несмотря на мощные исторические основы европейских стран, действующие лидеры не способны противостоять новым вызовам.

Экономическая стагнация и регулирование

Европа сегодня не может конкурировать с другими крупными экономиками, такими как США и Китай, и это видно во всех сферах. Европейские страны не могут модернизировать свои экономики, поскольку их чересчур регулируют, а налоги и регулирование становятся все более обременительными для бизнеса.

Кроме того, Европа ставит целью достижение «нулевого выброса углерода», что, по словам автора, приводит к росту цен, банкротству предприятий и бедности для семей.

Это усложняет экономическое развитие и повышает стоимость жизни.

Безопасность и военная неподготовленность

Европа продолжает отказываться от необходимости обеспечивать свою обороноспособность. В отличие от США, обладающих большой военной мощью, европейские государства из-за отказа от необходимых реформ не смогли создать собственную устойчивую оборону даже после многочисленных атак со стороны России.

Общий ВВП стран ЕС в 10 раз больше, чем у России, а население – в 3,7 раза. Несмотря на это, Европа не смогла помочь Украине одолеть Кремль и вынуждена постоянно просить помощи у США. При этом у Великобритании больше инспекторов парковки, чем солдат, отмечает автор.

Даже после трех лет войны России против Украины Европа не смогла создать эффективные противовоздушные и противоракетные системы, несмотря на большие экономические ресурсы, способные их финансировать. Как, например, израильский «Железный купол», который мог бы защитить от ракетных атак.

Автор сравнивает это с отсутствием стратегического плана и быстрой реакции на новые геополитические угрозы, что ставит под угрозу безопасность стран ЕС.

Главу РФ Владимира Путина автор называет «поддельным Сталиным», не имеющим шансов победить Украину. Он сравнивает его с диктатором, не способным осуществить реальные завоевания, и ставит под сомнение его возможности реализовать амбиции по восстановлению российского имперского влияния.

Отмечается, что Путин втянулся в бессмысленный конфликт и не имеет шансов достичь цели – победы над Украиной до января 2026 года. Он также терпит поражение из-за того, что его поддержка ограничена такими странами, как Иран и Беларусь, а его имперские стремления похожи на фарс.

Социальные и демографические проблемы

Европа страдает от демографического кризиса: рождаемость на континенте резко падает, а система социального обеспечения не выдерживает нагрузки из-за старения населения.

В то же время массовая иммиграция без надлежащей интеграции приводит к росту радикализма, конфликтов и криминальных явлений. Нерешенные проблемы с иммиграцией лишь усугубляют социальные разногласия.

Еще одной серьезной проблемой является быстро меняющийся рынок труда. Появление новых технологий, в частности искусственного интеллекта, чревато уничтожением значительной части рабочих мест, особенно в западных странах.

Европейские государства не способны создать новые возможности для молодежи и часто не могут обеспечить экономическую независимость своих граждан из-за роста цен на жилье и инфляции. Между тем система образования все больше превращается в «тренировочные лагеря», где студентов учат идеологии, не имеющей практического применения.

Нравственная и культурная деградация

Европа не только экономически и политически деградирует, но и переживает моральный и культурный упадок. Принятие постмодернистских идей, отказ от христианских ценностей и увлечение марксистскими идеологиями приводит к распаду традиционных культурных основ. Европа больше не отстаивает свое прошлое, а пытается стать постоянно меняющейся площадкой для глобализации, где национальные интересы заменяются универсальными принципами, что приводит к потере идентичности.

Это привело к потере идентичности, распространению идеологий, отвергающих демократию, национальный суверенитет и традиции.

Внешняя политика и геополитические проблемы

Европа стала медленной и не может быстро реагировать на перемены в глобальной среде. Политические, экономические и военные институты континента замедлились до такой степени, что даже современные кризисные ситуации, такие как война в Украине, не могут привести к соответствующей и эффективной реакции со стороны ЕС или отдельных стран.

Стратегическая слабость Европы в том, что вместо своих усилий она постоянно обращается за помощью к США.

Европа не только не может решать внутренние проблемы, но и становится незаметной на мировой арене. В то же время США, в частности под руководством Дональда Трампа, часто критикуют европейское бессилие на международных форумах. Европа не смогла использовать свой экономический потенциал для укрепления позиций на мировой политической арене.

Энергетическая зависимость и потеря самодостаточности

Европа продолжает импортировать крупные объемы энергоносителей из России даже после введения против РФ санкций. Это показывает, насколько европейские страны все еще зависят от поставок энергии из России, что ставит под вопрос их способность к энергетической независимости.

Импорт российской нефти и сжиженного природного газа увеличился, несмотря на заявления о прекращении таких поставок.

Неопределенность будущего

Алистер Хит заканчивает свою статью на печальной ноте, описывая Европу как цивилизацию, которая не может изменить курс и ответить на современные вызовы. Пока другие части мира, в частности США, Китай, Индия, активно меняют свою стратегию развития, Европа становится все более отсталой.

Своим бессилием и отсутствием единого плана действий Европа рискует окончательно утратить влияние и значимость на мировой арене.

Европа находится на грани краха. Отсутствие политической воли, неспособность адаптироваться к новым реалиям и отсутствие стратегического видения угрожают европейским государствам.

Все эти проблемы – экономические, социальные, культурные, а также безопасности – ведут к тому, что Европа приближается к обочине мировой политики. Пора сменить курс, но хватит ли ей для этого политической смелости?