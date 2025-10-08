Дания является лидером по помощи Украине относительно ВВП, инвестирует в украинскую оборонную промышленность и предоставляет гарантии для инвестиций датского бизнеса в Украине. Какие приоритеты Копенгагена? Интервью с министром Мортеном Бедсковым

С начала полномасштабной войны Дания суммарно предоставила €10,1 млрд помощи Украине, €9,1 млрд из которых – военная. Эта сумма составляет почти 2,9% ВВП Дании и является первым в мире результатом, опережающим даже страны Балтии, по подсчету Кильского института мировой экономики.

В 2024-м Дания первой начала прямо инвестировать в производство оружия украинскими компаниями ВПК. В честь страны эта инициатива называется «датской». Сумма инвестиций на 2024–2027 годы – почти $570 млн.

В этом году завод для производства ракетного топлива в датской провинции Южная Ютландия строит украинская компания Fire Point, производитель дронов FPV и крылатых ракет «Фламинго».

Какие инвестиционные и оборонные приоритеты у Дании в Украине и когда может заработать завод Fire Point? Forbes Ukraine поговорил об этом с министром промышленности Дании Мортеном Бедсковым во время его двухдневного визита в Киев.