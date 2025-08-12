Дональд Трамп и Владимир Путин должны встретиться 15 августа на Аляске. Ключевой вопрос – прекращение войны России против Украины. Какие сценарии возможны? Спойлер: хорошие тоже есть

Президент США Дональд Трамп 8 августа анонсировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Именно в этот день истекал установленный Трампом дедлайн, после которого против России и ее партнеров должны были быть введены пошлины и санкции США из-за отказа Кремля от мира.

Однако после визита в Москву спецпредставителя президента США Стива Виткоффа представители американской администрации начали говорить о прогрессе на мирном треке и потенциальном «обмене территориями» между Украиной и РФ.

Содержание переговоров Виткоффа с Путиным доподлинно неизвестно. Западные медиа со ссылкой на источники сообщали несколько версий, часто противоречивших друг другу. От возможности заморозки по линии фронта до требований РФ отдать ей всю Донецкую область, в частности, укрепленную агломерацию Краматорск–Славянск.

Владимир Зеленский и европейские лидеры встревожены перспективой соглашения за их спиной. 9 августа в Лондоне глава ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров вместе с европейскими коллегами пытались донести европейско-украинскую позицию вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

Ни украинцы, ни россияне в конце концов не будут удовлетворены соглашением о завершении войны, сказал после встречи Вэнс, который не уверен, будет ли соглашение вообще достигнуто. Котировки на бирже Polymarket пока слишком низкие: вероятность прекращения огня до конца августа оценивается в 13%, сентября – 23%, конца года – 39%.

Какими могут быть результаты сложной дипломатической недели? Forbes Ukraine попросил двух европейских, американского и украинского аналитиков в процентах оценить вероятность четырех сценариев и сосчитал среднее значение.

Аналитики оценили вероятность четырех необязательно взаимоотрицательных сценариев по шкале от 0 до 100%. Forbes Ukraine счел среднее значение вероятности для каждого из сценариев.

Договорятся о прекращении огня – вероятность 20%

«Моя оценка не касается результата переговоров в целом, а только саммита Трамп–Путин», – предупреждает Даниэль Шелиговский, руководитель Восточноевропейской программы в Польском институте международных дел (PISM).

Встреча на самом высоком уровне, тем более на территории США, не может закончиться так, чтобы Трамп вышел из нее с пустыми руками, предполагает он. Поэтому, вероятно, есть предварительная договоренность между США и Россией.

Вероятность того, что Путин и Трамп договорятся о прекращении огня – относительно велика (50%), о частичном перемирии – еще выше (70%), считает он. «Но это может быть в форме декларации Путина и Трампа. Не факт, что Украина согласится на это», – добавляет он.

Если Украина не согласится на потенциальную договоренность США–РФ, есть риск давления на Киев со стороны Вашингтона, который попытается смягчить Европа, добавляет Шелиговский.

При таком сценарии Трамп может пригрозить остановкой предоставления разведданных или запретом европейским странам покупать американское оружие для Украины, говорит Александра Вакру, исполнительный директор Центра российских и евразийских исследований Дэвиса в Гарвардском университете, вице-президент KSE.

«Ключевой вопрос – какой именно может быть договоренность США и РФ, – добавляет Шелиговский. – Если это просто прекращение огня, то Украина согласится, а с политическими вопросами – скорее нет».

Частичное прекращение огня – 36%

Россия может предложить Трампу как уступку частичное прекращение огня. К примеру, запрет на дальнобойные ракетные и дроновые удары вглубь Украины, сообщали источники Bloomberg.

«При достижении хотя бы какой-то конкретной договоренности вероятным выглядит прекращение огня в воздухе», – говорит Александр Хара, директор Центра оборонных стратегий. Есть несколько аргументов, почему Путин может согласиться на него, объясняет Хара.

Это позволит РФ прекратить украинские удары вглубь России, которые наносят ущерб ее энергетической инфраструктуре, донимают привилегированных россиян нарушением авиасообщения и бьют по имиджу Путина.

Россия сможет накапливать ракеты и дроны и любым образом «аргументировать» отдельные удары по Украине или возобновление массированных обстрелов.

Медийный эффект. Отсутствие ужасных кадров после обстрелов может уменьшать остроту конфликта в международной аудитории и в целом уменьшать внимание к Украине.

Россия при этом будет продавать Трампу воздушное перемирие как большую уступку и ожидать от него давления на Украину по политическим условиям завершения войны, прогнозирует Хара. Параллельно РФ будет продолжать наступление на Востоке в надежде обвалить украинскую оборону и убедить партнеров Киева в собственной непобедимости.

«РФ будет работать на разрушение национального единства в Украине и усиление разногласий среди наших партнеров», – добавляет он.

Остановки огня не будет. Трамп усилит давление санкциями и тарифами на Россию и ее партнеров – 37,5%

Скорее всего, перемирия не будет, а Путин выдвинет Трампу те же максималистские требования, считает Вакру из Гарварда. По сценарию максималистских требований россиян Трамп может почувствовать, что Путин не поддается его хитрым манипуляциям, и будет раздражен, предполагает она.

«Тогда пошлины против Индии, как одного из ключевых партнеров России в торговле нефтью, останутся в силе, – добавляет Вакру. – Они могут служить интересам Трампа и в других вопросах». Однако сами санкции и тарифы на партнеров не остановят Россию от продолжения войны, отмечает гарвардская профессор.

Прекращения огня не будет, а Путин сможет избежать давления – 45%

Путин сделает предложение, которое будет выглядеть как прогресс на мирном треке, но реального содержания не будет иметь, прогнозирует Фредрик Весслау, дипломат и старший советник Rasmussen Global. Он считает наиболее вероятным сценарий, что РФ избежит давления.

«Предложение Путина запутает ситуацию и заставит Трампа поверить, что есть возможность для понимания, – говорит он. – Это значит, что новых прямых санкций против России не последует».

Трамп может ввести дополнительные пошлины или санкции на Индию и другие страны, но не непосредственно на Россию, не исключает Весслау. «Президент США не хочет оказывать прямое давление на Путина. Он до сих пор верит, что его «обаяние» и сильная личность могут убедить Путина закончить войну, – заключает он. – Но президент РФ – мастер в запутывании и отвлечении внимания».