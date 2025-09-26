Подробности

Этот пакет включает почти 1,6 млрд крон в поддержку заказов украинской оборонной промышленности. Остальные средства будут направлены на другие виды помощи, подробности которых датское оборонное ведомство не раскрывает.

«Военные нужды Украины остаются огромными, и один из наиболее эффективных способов поддержки – это инвестирование в украинскую оборонную промышленность», – отметил Поульсен.

Контекст

В целом с 2022 года Дания выделила в поддержку Украины более 70 млрд крон, включая уже предоставленную помощь и запланированную на будущее. Из них почти 6 млрд крон предназначены для «датской модели» – инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Дания анонсировала предыдущий, 26-й, пакет военной помощи Украине на сумму примерно 4,2 млрд датских крон ($628,4 млн) еще в мае.

В начале сентября сообщалось, что украинская компания Fire Point, производитель крылатых ракет «Фламинго», начнет в Дании производство топлива для ракет большой дальности.