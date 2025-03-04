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Не катастрофа, але коштуватиме життів. Зупинка допомоги США вдарить по можливостям України, але Київ має свої карти на руках. Які?

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Володимир Зеленський і Дональд Трамп сперечаються у Білому домі /Getty Images

Володимир Зеленський і Дональд Трамп сперечаються у Білому домі Фото Getty Images

Скільки здатна протриматись Україна без допомоги США? Та які наслідки матиме рішення Трампа про зупинення допомоги? Розбір Forbes Ukraine

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28 лютого президент Володимир Зеленський публічно розсварився з лідером США Дональдом Трампом та його віцепрезидентом Джей Ді Венсом. У той же вечір почали лунати натяки від Білого дому про можливий перегляд допомоги Україні.

Зранку 4 березня західні медіа почали повідомляти, що США призупинили військову допомогу Україні, зокрема виділену за каденції попереднього президента Джо Байдена. Призупинення постачань військової допомоги США через хаб у Польщі підтвердив польський премʼєр Дональд Туск.

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