Не катастрофа, але коштуватиме життів. Зупинка допомоги США вдарить по можливостям України, але Київ має свої карти на руках. Які?

Скільки здатна протриматись Україна без допомоги США? Та які наслідки матиме рішення Трампа про зупинення допомоги? Розбір Forbes Ukraine

28 лютого президент Володимир Зеленський публічно розсварився з лідером США Дональдом Трампом та його віцепрезидентом Джей Ді Венсом. У той же вечір почали лунати натяки від Білого дому про можливий перегляд допомоги Україні.

Зранку 4 березня західні медіа почали повідомляти, що США призупинили військову допомогу Україні, зокрема виділену за каденції попереднього президента Джо Байдена. Призупинення постачань військової допомоги США через хаб у Польщі підтвердив польський премʼєр Дональд Туск.