Запрет соцсетей в Непале обернулся взрывом протестов, чтобы снести провластную элиту. За этой революцией стоит поколение зуммеров в качестве главной политической силы. Почему молодежь 1997–2012 года рождения выходит на улицы азиатских стран? Главное из материала FT

В сентябре 2025 года в Непале вспыхнуло одно из самых масштабных молодежных восстаний последних лет. Оно началось с правительственного запрета соцсетей, но быстро переросло в открытую борьбу против старой и коррумпированной политической элиты, пишет FT.

Улицы столицы Непала Катманду превратились в арену столкновений: протестующие поджигали правительственные здания, громили резиденции чиновников, а полиция отвечала боевыми пулями. После двух дней протестов премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку. В процессе столкновений погиб не менее 51 человек и около 1400 получили ранения, отмечает FT.

Протестное поколение

«Теперь здесь будут только молодые люди из поколения зуммеров. Коррумпированных лидеров отправят за границу. Да здравствует Непал. Да здравствует молодежь поколения Z», – написано на мраморной стене обгоревшего здания парламента в Катманду.

Это движение протеста получило название «восстание поколения Z». Именно молодые люди, рожденные между 1997 и 2012 годами, стали движущей силой протестов. На улицы Катманду выходили люди со школьными рюкзаками и в форме. Это поколение выросло в эпоху глобального интернета и мобильных технологий.

Некоторые протестующие слишком молоды, чтобы помнить предыдущее масштабное восстание в 2006 году, когда была отменена 239-летняя монархия. Но республиканская эпоха не принесла стабильности. Более десятка правительств и те же лица на политической сцене ничего не изменили в стране.

«Мы вышли только против коррупции, – говорит студентка Анжали Шах, 24. – Мы чувствовали, что нам могут запретить интернет, но мы все равно можем быть на улицах и требовать объяснений – куда идут наши налоги, как власть ведет такой образ жизни на зарплату госслужащего, в то время как мы едва выживаем».

Непальский протестующий позирует для фото перед президентским дворцом в Катманду, 9 сентября 2025 года. Фото Getty Images

Несправедливость в цифрах

В Непале молодежь стала ключевым фактором последних протестов, и статистика лишь подчеркивает причины этого взрыва недовольства. Страна имеет один из самых низких показателей медианного возраста в регионе – 25 лет, в то время как среднеазиатский показатель составляет 32 года. Каждый пятый житель Непала – это молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, и эта доля выше мировой нормы в 15,6%, пишет FT.

Экономические перспективы этих молодых людей выглядят ограниченными. Средний годовой доход на душу населения составляет лишь $1400, а сама страна занимает 107-е место из 180 в рейтинге коррупции Transparency International.

Ежегодно около 700 000 непальцев вынуждены выезжать за границу в поисках работы, в основном в страны Персидского залива. Внутри страны ситуация тоже сложная. Более 80% рабочей силы заняты в неформальном секторе, а уровень молодежной безработицы составляет 21%, что превышает мировой показатель, добавляет FT.

Непальский протестующий позирует с часами, снятыми со стены Федерального парламента в Катманду, 9 сентября 2025 года. Фото Getty Images

Опыт азиатских стран

Непал стал пока последним звеном в цепи молодежных восстаний, прокатившихся по Южной и Юго-Восточной Азии в последние годы.

В 2022 году эпицентром протестов стала Шри-Ланка. На фоне экономического кризиса десятки тысяч человек, в основном молодых, захватили президентский дворец в Коломбо. Президент Готабая Раджапакса, которому тогда было 76 лет, скрылся со страны на военном самолете. Молодежь стала ключевым фактором победы новоизбранного президента Ануры Кумары Диссанаякэ, пришедшего к власти с антикоррупционной программой.

Два года спустя волна протестов всколыхнула и Бангладеш. Здесь студенческое движение из Университета Дакки возглавило масштабное восстание против правительственной системы квот, способствовавшей партии власти. Оно быстро переросло в общенациональное движение за смену политических династий.

В результате премьер-министр Шейх Хасина, 77, десятилетиями контролировавшая страну, вынуждена была бежать в Индию. Молодежь не только свергла авторитарную власть, но и создала собственную политическую силу – Национальную гражданскую партию, которая готовится участвовать в следующих выборах.

В августе 2025-го протестное настроение разразилось в Индонезии. Поводом стала новость, что депутаты выписали себе роскошные жилищные надбавки – $3000 в месяц, в десять раз выше минимальной зарплаты в столице Джакарте. Тысячи студентов вышли на улицы, а всеобщее возмущение еще больше выросло после того, как во время протестов полицейский автомобиль насмерть сбил 21-летнего курьера.

Протестующие высыпают мусор у ворот здания Регионального совета народных представителей Западной Явы в Бандунге, Индонезия. Фото Getty Images

Президент Прабово Субианто, 73, вынужден был пойти на уступки – отменить надбавки и уволить министра финансов. Это утихомирило уличные протесты, но показало, что разрыв между молодым поколением и старой политической верхушкой становится все более опасным.

В Непале уже есть первые результаты протестов. Представители поколения Z добились назначения бывшей главной судьи Сушили Карки главой временного правительства.