Запрет соцсетей в Непале обернулся взрывом протестов, чтобы снести провластную элиту. За этой революцией стоит поколение зуммеров в качестве главной политической силы. Почему молодежь 1997–2012 года рождения выходит на улицы азиатских стран? Главное из материала FT
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
В сентябре 2025 года в Непале вспыхнуло одно из самых масштабных молодежных восстаний последних лет. Оно началось с правительственного запрета соцсетей, но быстро переросло в открытую борьбу против старой и коррумпированной политической элиты, пишет FT.
Улицы столицы Непала Катманду превратились в арену столкновений: протестующие поджигали правительственные здания, громили резиденции чиновников, а полиция отвечала боевыми пулями. После двух дней протестов премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку. В процессе столкновений погиб не менее 51 человек и около 1400 получили ранения, отмечает FT.
Протестное поколение
«Теперь здесь будут только молодые люди из поколения зуммеров. Коррумпированных лидеров отправят за границу. Да здравствует Непал. Да здравствует молодежь поколения Z», – написано на мраморной стене обгоревшего здания парламента в Катманду.
Это движение протеста получило название «восстание поколения Z». Именно молодые люди, рожденные между 1997 и 2012 годами, стали движущей силой протестов. На улицы Катманду выходили люди со школьными рюкзаками и в форме. Это поколение выросло в эпоху глобального интернета и мобильных технологий.
Некоторые протестующие слишком молоды, чтобы помнить предыдущее масштабное восстание в 2006 году, когда была отменена 239-летняя монархия. Но республиканская эпоха не принесла стабильности. Более десятка правительств и те же лица на политической сцене ничего не изменили в стране.
«Мы вышли только против коррупции, – говорит студентка Анжали Шах, 24. – Мы чувствовали, что нам могут запретить интернет, но мы все равно можем быть на улицах и требовать объяснений – куда идут наши налоги, как власть ведет такой образ жизни на зарплату госслужащего, в то время как мы едва выживаем».
Несправедливость в цифрах
В Непале молодежь стала ключевым фактором последних протестов, и статистика лишь подчеркивает причины этого взрыва недовольства. Страна имеет один из самых низких показателей медианного возраста в регионе – 25 лет, в то время как среднеазиатский показатель составляет 32 года. Каждый пятый житель Непала – это молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, и эта доля выше мировой нормы в 15,6%, пишет FT.
Экономические перспективы этих молодых людей выглядят ограниченными. Средний годовой доход на душу населения составляет лишь $1400, а сама страна занимает 107-е место из 180 в рейтинге коррупции Transparency International.
Ежегодно около 700 000 непальцев вынуждены выезжать за границу в поисках работы, в основном в страны Персидского залива. Внутри страны ситуация тоже сложная. Более 80% рабочей силы заняты в неформальном секторе, а уровень молодежной безработицы составляет 21%, что превышает мировой показатель, добавляет FT.
Опыт азиатских стран
Непал стал пока последним звеном в цепи молодежных восстаний, прокатившихся по Южной и Юго-Восточной Азии в последние годы.
В 2022 году эпицентром протестов стала Шри-Ланка. На фоне экономического кризиса десятки тысяч человек, в основном молодых, захватили президентский дворец в Коломбо. Президент Готабая Раджапакса, которому тогда было 76 лет, скрылся со страны на военном самолете. Молодежь стала ключевым фактором победы новоизбранного президента Ануры Кумары Диссанаякэ, пришедшего к власти с антикоррупционной программой.
Два года спустя волна протестов всколыхнула и Бангладеш. Здесь студенческое движение из Университета Дакки возглавило масштабное восстание против правительственной системы квот, способствовавшей партии власти. Оно быстро переросло в общенациональное движение за смену политических династий.
В результате премьер-министр Шейх Хасина, 77, десятилетиями контролировавшая страну, вынуждена была бежать в Индию. Молодежь не только свергла авторитарную власть, но и создала собственную политическую силу – Национальную гражданскую партию, которая готовится участвовать в следующих выборах.
В августе 2025-го протестное настроение разразилось в Индонезии. Поводом стала новость, что депутаты выписали себе роскошные жилищные надбавки – $3000 в месяц, в десять раз выше минимальной зарплаты в столице Джакарте. Тысячи студентов вышли на улицы, а всеобщее возмущение еще больше выросло после того, как во время протестов полицейский автомобиль насмерть сбил 21-летнего курьера.
Президент Прабово Субианто, 73, вынужден был пойти на уступки – отменить надбавки и уволить министра финансов. Это утихомирило уличные протесты, но показало, что разрыв между молодым поколением и старой политической верхушкой становится все более опасным.
В Непале уже есть первые результаты протестов. Представители поколения Z добились назначения бывшей главной судьи Сушили Карки главой временного правительства.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.