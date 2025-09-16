Підписка від 49 грн
Непал – черговий червоний прапорець. Як покоління зумерів підриває владу старих еліт та стає рушієм нової політики в Південній Азії? Розбір FT

Переказ тексту Financial Times
Forbes

3 хв читання

Протести Непал /Getty Images

Протест у Катманду став частиною хвилі молодіжних революцій у Південній Азії. Фото Getty Images

Заборона соцмереж у Непалі обернулася вибухом протестів, щоб знести провладну еліту. За цією революцією стоїть покоління зумерів у ролі головної політичної сили. Чому молодь 1997–2012 року народження виходить на вулиці азійських країн? Головне з матеріалу FT

У вересні 2025 року в Непалі спалахнуло одне з наймасштабніших молодіжних повстань останніх років. Воно почалося з урядової заборони соцмереж, але швидко переросло у відкриту боротьбу проти старої та корумпованої політичної еліти, пише FT. 

Вулиці столиці Непалу Катманду перетворилися на арену зіткнень: протестувальники підпалювали урядові будівлі, громили резиденції чиновників, а поліція відповідала бойовими кулями. Після двох днів протестів прем’єр-міністр Непалу Шарма Олі подав у відставку. У процесі сутичок загинула щонайменше 51 людина і ще близько 1400 отримали поранення, зазначає FT.

Протестне покоління

«Відтепер тут будуть лише молоді люди з покоління зумерів. Корумпованих лідерів відправлять за кордон. Хай живе Непал. Хай живе молодь покоління Z», – написано на мармуровій стіні обгорілої будівлі парламенту в Катманду.

Цей рух протесту отримав назву «повстання покоління Z». Саме молоді люди, народжені між 1997-м і 2012-м роками, стали рушійною силою протестів. На вулиці Катманду виходили люди зі шкільними рюкзаками й у формі. Це покоління виросло в епоху глобального інтернету та мобільних технологій. 

Дехто з протестувальників занадто молодий, щоб пам’ятати попереднє масштабне повстання в 2006 році, коли було скасовано 239-річну монархію. Але республіканська ера не принесла стабільності. Понад десяток урядів і ті ж самі обличчя на політичній сцені нічого не змінили в країні.

«Ми вийшли лише проти корупції, – каже студентка Анжалі Шах, 24. – Ми відчували, що нам можуть заборонити інтернет, але ми все одно можемо бути на вулицях і вимагати пояснень – куди йдуть наші податки, як влада веде такий спосіб життя на зарплату держслужбовця, тоді як ми ледве виживаємо».

Протести Непал /Getty Images

Непальський протестувальник позує для фото перед президентським палацом у Катманду, 9 вересня 2025 року. Фото Getty Images

Несправедливість у цифрах

У Непалі молодь стала ключовим фактором останніх протестів, і статистика лише підкреслює причини цього вибуху невдоволення. Країна має один із найнижчих показників медіанного віку в регіоні – 25 років, тоді як середньоазійський показник становить 32 роки. Кожен п’ятий житель Непалу – це молодь віком від 15 до 24 років, і ця частка вища за світову норму у 15,6%, пише FT.

Економічні перспективи для цих молодих людей виглядають обмеженими. Середній річний дохід на душу населення становить лише $1400, а сама країна посідає 107-ме місце зі 180 у рейтингу корупції Transparency International.

Щороку близько 700 000 непальців змушені виїжджати за кордон у пошуках роботи, здебільшого до країн Перської затоки. Всередині країни ситуація також складна. Понад 80% робочої сили зайняті в неформальному секторі, а рівень молодіжного безробіття сягає 21%, що перевищує світовий показник, додає FT.

Протести Непал /Getty Images

Непальський протестувальник позує з годинником, знятим зі стіни Федерального парламенту в Катманду, 9 вересня 2025 року. Фото Getty Images

Досвід азійських країн

Непал став поки що останньою ланкою у ланцюгу молодіжних повстань, які прокотилися Південною та Південно-Східною Азією останніми роками. 

У 2022 році епіцентром протестів стала Шрі-Ланка. На тлі економічної кризи десятки тисяч людей, здебільшого молодих, захопили президентський палац у Коломбо. Президент Готабая Раджапакса, якому тоді було 76 років, утік із країни на військовому літаку. Молодь стала ключовим фактором перемоги новообраного президента Ану́ри Кумари Діссана́яке, який прийшов до влади з антикорупційною програмою.

Два роки потому хвиля протестів сколихнула і Бангладеш. Тут студентський рух з Університету Дакки очолив масштабне повстання проти урядової системи квот, яка сприяла партії влади. Воно швидко переросло в загальнонаціональний рух за зміну політичних династій. 

У результаті прем’єр-міністерка Шейх Хасіна, 77, яка десятиліттями контролювала країну, змушена була тікати до Індії. Молодь не лише повалила авторитарну владу, а й створила власну політичну силу – Національну громадянську партію, яка готується брати участь у наступних виборах.

У серпні 2025-го протестний настрій вибухнув у Індонезії. Приводом стала новина, що депутати виписали собі розкішні житлові надбавки – $3000 на місяць, удесятеро вище за мінімальну зарплату в столиці Джакарті. Тисячі студентів вийшли на вулиці, а загальне обурення ще більше зросло після того, як під час протестів поліцейський автомобіль на смерть збив 21-річного кур’єра. 

Протести Індонезія /Getty Images

Протестувальники висипають сміття біля воріт будівлі Регіональної ради народних представників Західної Яви у Бандунзі, Індонезія. Фото Getty Images

Президент Прабово Субіанто, 73, змушений був піти на поступки – скасувати надбавки та звільнити міністра фінансів. Це вгамувало вуличні протести, але показало, що розрив між молодим поколінням і старою політичною верхівкою стає дедалі небезпечнішим.

У Непалі вже теж є перші результати протестів. Представники покоління Z домоглися призначення колишньої головної судді Сушіли Каркі очільницею тимчасового уряду.

