Арена конфликта двух ядерных стран. Как нападение террористов в Кашмире перезапустило самый острый конфликт между Индией и Пакистаном? Разбор FT и WSJ

Индия нанесла авиаудары по территории Пакистана, обвинив его в поддержке террористов, организовавших нападение в Кашмире 22 апреля. FT и WSJ объясняют причины конфликта между странами, который длится уже не один десяток лет. Forbes пересказывает главное из материалов

Индия и Пакистан оказались на грани самого серьезного военного столкновения за последние десятилетия. В ночь на 7 мая Индия начала спецоперацию «Синдур», нанеся удары по девяти объектам в Пакистане и на подконтрольных ему территориях Джамму и Кашмира, где, по утверждению Дели, готовились теракты.

Причиной эскалации стало нападение боевиков в Пахалгаме – популярном курорте в индийском Кашмире, произошедшее 22 апреля. Тогда погибли 26 человек, преимущественно туристов, передает FT. Индийская полиция заявила, что нападение организовали трое боевиков, двое из которых – граждане Пакистана, и все они принадлежат к запрещенной группировке Lashkar-e-Taiba.

Ответственность же за атаку взяла на себя группировка The Resistance Front (TRF). По словам министра иностранных дел Индии Викрама Мисри, она является прикрытием для Lashkar-e-Taiba, уже фигурировавшей в терактах в городе Мумбаи в 2008 году. Тогда 10 вооруженных боевиков, связанных с Lashkar-e-Taiba, в течение 60 часов атаковали железнодорожную станцию, больницу и гостиницы города.

Предупредить новые нападения или «акт войны»

Расследование теракта, по словам индийской стороны, выявило коммуникационные узлы террористов в Пакистане, а также связь между публикациями TRF в соцсетях и известными аккаунтами Lashkar-e-Taiba. В течение двух недель после нападения Пакистан не предпринял никаких шагов по ликвидации террористической инфраструктуры на своей территории или на контролируемых им землях, говорит индийский министр Викрам Мисри.

Целью спецоперации «Синдур» была лишь террористическая инфраструктура на территории Пакистана, пишет WSJ. Нью-Дели подчеркнул, что цель ударов – не эскалация, а сдерживание и предупреждение новых атак, о подготовке которых свидетельствовали разведданные, отмечает WSJ.

Пакистанская сторона подтвердила ракетные удары Индии по трем регионам, назвав действия страны-соседа «отвратительной провокацией». В пресс-службе офиса премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа заявили, что ответ будет пропорциональным. К тому же в Пакистане восприняли удары Индии как «акт войны», заявив, что сбили пять индийских военных самолетов и один боевой дрон.

В Индии не сообщили о количестве жертв в результате ударов, но отметили, что избежали побочных потерь. Пакистан же сообщил о гибели 31 гражданского и категорически отрицает свою причастность к нападению в Пахалгаме.

В Пакистане подчеркивают, что не поддерживают боевиков, хотя Индия обвиняет соседа в поддержке вооруженного восстания в Кашмире в 1989 году.

Сразу после нападения боевиков 22 апреля Индия снизила уровень дипломатических отношений с Пакистаном и приостановила действие Индусского водного договора, действовавшего более 60 лет. Также индийская полиция задержала сотни человек в Кашмире и разрушила дома, связанные с боевиками или их родственниками.

На линии контроля в Кашмире в конце апреля начались продолжавшиеся несколько дней артиллерийские обстрелы, приведшие к жертвам среди гражданского населения с обеих сторон границы. Индия сообщила о гибели 15 своих граждан.

Два дома повреждены в результате обстрела из-за границы в Камалкоте, Ури, Джамму и Кашмир, Индия, 7 мая 2025 года Фото Getty Images

История конфликта

Индия и Пакистан – ядерные государства, между которыми уже трижды вспыхивали конфликты из-за территории Кашмира. После последнего обострения в 2019 году, когда обе стороны ограничились взаимными ударами, нынешняя эскалация стала самой серьезной за последние десятилетия. В то же время обе стороны конфликта избегают полномасштабной войны.

Кашмир – историческое княжество в Гималаях и спорный регион на северном полуострове Индостан, который с 1947 года является источником напряжения между Индией, Пакистаном и Китаем из-за своего стратегического значения и религиозного разнообразия.

В октябре 1947 года правитель Кашмира Махараджа Хари Сингх подписал соглашение о присоединении к Индии, несмотря на мусульманское большинство населения региона. Он долгое время колебался, к какому из новых государств – Индии или Пакистану – ему присоединиться. Это вызвало первую индо-пакистанскую войну (1947–1949 годы), в результате которой Кашмир был разделен: Индия получила Кашмирскую долину, Джамму и часть Ладакху (55% территории), Пакистан – Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан (30%), а Китай захватил Аксай Чин и Транскаракору (15%) после войны 1962 года.

Очередной виток обострения произошел после выборов 1987 года в законодательное собрание Джамму и Кашмира. Они стали скандальными из-за политической коррупции и манипуляций. Мусульманская молодежь, поддержанная пакистанской разведкой, начала радикализироваться. В 1989 году началось восстание, сочетавшее сепаратизм кашмирцев и поддержку Пакистана, превратив Кашмир в символ сопротивления и арену конфликта между двумя ядерными государствами.

В августе 2019 года правительство Нарендры Моди упразднило статью 370 Конституции Индии, которая гарантировала Джамму и Кашмиру автономию, превратив регион в федеральную территорию под контролем Нью-Дели, пишет FT.

Несмотря на рост туристической привлекательности Кашмира в последние годы, нападение боевиков в Пахалгаме стало самым кровавым на гражданское население Индии со времен терактов в Мумбаи в 2008 году.

Конфликт в Кашмире остается одним из самых опасных в мире. По состоянию на 2025 год Индия и Пакистан имеют примерно 140 и 150 ядерных боеголовок соответственно, пишет DW. Индия официально придерживается политики «неиспользования первыми» ядерного оружия, в то время как у Пакистана такой политики нет.

Обломок самолета в деревне Вуян в горном регионе Гималаев, Кашмир, 7 мая 2025 года Фото Getty Images

Благоразумие Индии и реакция Белого дома

Индия стремится показать благоразумие, в том числе тем, что не нанесла удары по военным объектам Пакистана, чем оставила простор для деэскалации, пишет WSJ. «Индия осознает риски эскалационной лестницы, – говорит Герш Пант, профессор Института Индии при Королевском колледже в Лондоне. – Это дает Пакистану возможность для маневра. Захотят ли они им воспользоваться – это их выбор».

Несмотря на жесткую риторику, Пакистан сталкивается с экономическими и политическими проблемами, что может сдерживать его от масштабного ответа Индии. Если пакистанские военные действительно сбили индийские самолеты, это свидетельствует о том, что стороны могут быть равносильны в краткосрочном воздушном конфликте, отмечает WSJ. После того, как Индия модернизировала свои Воздушные силы французскими истребителями Rafale, Пакистан получил китайские J-10C. Какие именно самолеты участвовали в ночных боях с 6 на 7 мая, установить невозможно, добавляет WSJ.

Администрация США уже отреагировала на конфликт. Государственный секретарь Марко Рубио провел телефонные разговоры с советниками по национальной безопасности обеих стран, а президент Дональд Трамп назвал удары «позорными» и выразил надежду, что боевые действия завершатся «очень-очень быстро».