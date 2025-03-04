Трамп у зверненні до Конгресу розкаже, «як закінчити війну в Україні» – Fox News

Президент США Дональд Трамп 4 березня вперше виступить перед обома палатами Конгресу. Очікується, що він виголосить промову під гаслом «Відродження американської мрії». Зокрема, Трамп розкаже, як закінчити війну в Україні, повідомив Fox News Digital неназваний представник Білого дому.

Деталі

Трамп планує звернутися до членів Конгресу у вівторок о 21:00 за східним часом (4:00 5 березня за Києвом).

Промова під назвою «Відродження американської мрії» матиме чотири основні частини: досягнення другого терміну Трампа вдома та за кордоном; дії адміністрації для покращення економіки; заклик президента до Конгресу виділити додаткові кошти на безпеку кордонів; плани президента щодо миру у світі, розповіли виданню представники Білого дому.

У своїй промові Трамп окреслить свої плани для «відновлення миру у світі». Президент США розкаже, як закінчити війну в Україні, розповів виданню представник адміністрації.

Контекст

3 березня Трамп написав у своєму акаунті Truth Social, натякаючи на виступ: «Завтрашній вечір буде особливим. Я скажу все як є!».

У своєму дописі Трамп заявив: «Єдиний президент, який не поступився жодним шматком української землі путінській Росії, – це я, Дональд Трамп. Не забувайте цього, коли слабкі й бездарні демократи накидатимуться з критикою, а фейкові ЗМІ охоче підхоплюватимуть їхні слова».

Напередодні Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Західні чиновники вважають, що після цього рішення ЗСУ зможуть вести бойові дії в нинішньому темпі «протягом кількох тижнів, можливо, до літа», повідомив CNN.

За словами європейських лідерів, Трамп таким чином намагається тиснути на Зеленського, щоб той вибачився та підписав угоду про видобуток корисних копалин.

На це вже відреагував Кремль. Речник Путіна заявив, що рішення Трампа «стане найкращим внеском у встановлення миру».

За даними Axios, представники Демократичної партії розглядають варіанти перешкоджання виступу Трампа в Конгресі.