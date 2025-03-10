«Поставити дилему перед Росією». Україна запропонує у Саудівській Аравії часткове перемир’я з РФ. Чого хоче добитись Київ на переговорах з командою Трампа?

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Ідея часткового перемир’я з Росією на знайшла відгуку влітку 2024 року на переговорах за закритими дверима через посередників з Близького Сходу. Чому Україна її реанімує на перемовинах зі США?
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Вперше від імені України ідею перемир’я на морі й у повітрі та обмін всіх полонених озвучив президент Володимир Зеленський 4 березня.
Звернення президента відбувалось у чутливий момент: за кілька днів після скандальної перепалки з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, у день зупинки допомоги США і за кілька годин до звернення Трампа до Конгресу.
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