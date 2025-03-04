«Пора все исправить». Зеленский предложил первые шаги на пути к окончанию войны

Украина стремится как можно быстрее начать переговоры по достижению устойчивого мира и готова в любой момент и в любом формате заключить соглашение о полезных ископаемых и безопасности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X 4 марта. Он также предложил первые шаги для окончания войны.

Подробности

Зеленский прокомментировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля в Вашингтоне, отметив, что она прошла не так, как планировалось.

«Это досадно, но пора исправить ситуацию. Мы хотим, чтобы наше дальнейшее сотрудничество было продуктивным», – подчеркнул он.

По словам президента, подписание соглашения об использовании украинских ресурсов станет важным шагом к усилению безопасности и обеспечению надежных гарантий. «Мы благодарны Америке за значительную поддержку в защите суверенитета и независимости Украины», – добавил Зеленский.

Украина стремится как можно быстрее начать переговоры, чтобы обеспечить крепкий и надежный мир, заявил президент. Он назвал первые шаги по достижению этой цели. Среди них он назвал освобождение пленных как один из начальных этапов. Это, по его мнению, может стать важным сигналом для деэскалации конфликта.

Еще одним шагом Зеленский предложил немедленное прекращение боевых действий в небе. Речь идет о запрещении использования ракет, дальнобойных дронов и бомбардировок энергетической и гражданской инфраструктуры.

Президент отметил необходимость перемирия на море, что может способствовать снижению напряжения. По его словам, Украина готова выполнить эти условия при условии, что Россия поступит аналогично. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона открыта к сотрудничеству с США для заключения окончательного и действенного мирного соглашения, которое положит конец войне.

Контекст

Во время встречи в Белом доме 28 февраля между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник напряженный спор. Обсуждение вопроса о прекращении огня быстро переросло в обмен резкими репликами.

Конфликт разразился, когда Зеленский отметил важность гарантий безопасности для Украины и привлечения Киева к переговорам. Вскоре после этого журналистов попросили покинуть зал, а затем стало известно, что Зеленский оставил Белый дом раньше запланированного времени. Трамп заявил, что украинский лидер не настроен на мир. Соглашение об украинских полезных ископаемых так и не было подписано.

Администрация США впоследствии выразила мнение, что Зеленский должен принести извинения за свое поведение во время встречи.

В ответ на конфликт Трамп распорядился остановить всю военную помощь Украине. По оценкам западных чиновников, обнародованных CNN, Вооруженные силы Украины смогут поддерживать нынешний темп боевых действий всего несколько недель, возможно, до лета.

Европейские лидеры считают, что такими действиями Трамп давит на Зеленского, побуждая его к извинениям и подписанию соглашения о добыче полезных ископаемых.