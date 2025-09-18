Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Мир
Дата

Forbes Digital

«Ситуация напоминает конец Первой мировой». Какое экономическое давление заставит Россию прекратить войну и на что способна Европа без США? Интервью с Андерсом Аслундом

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

8 хв читання

Андерс Аслунд, переговори, мир, санкції, Росія /Wilson Center

Андерс Аслунд, шведский экономист и писатель, профессор Джорджтаунского университета, международный эксперт по национальным экономикам Украины, России и стран бывшего СССР. Фото Wilson Center

В каком состоянии находится экономика России и как Европа может ударить по ней без участия США и Дональда Трампа? Объясняет экономист и профессор Джорджтаунского университета Андерс Аслунд.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Несмотря на жесткие санкции Запада, которые должны были разрушить российскую экономику после начала полномасштабной войны, Россия третий год продолжает вести активные боевые действия без экономического коллапса.

По состоянию на сентябрь 2025 года, ЕС готовит уже 19-й пакет санкций против России. США по возвращении Дональда Трампа в Белый дом несколько раз угрожали усилить экономическое давление на РФ, но так этого и не сделали. Свежая идея Трампа: сначала Европа должна ударить пошлинами по Китаю и Индии, а тогда уже давление усилят США.

В каком состоянии сейчас находится экономика РФ и какие шаги со стороны Запада могут заставить ее прекратить войну?

Forbes Ukraine поговорил об этом с Андерсом Аслундом, шведским экономистом и писателем, бывшим старшим аналитиком Atlantic Council и профессором Джорджтаунского университета.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні