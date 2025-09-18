В каком состоянии находится экономика России и как Европа может ударить по ней без участия США и Дональда Трампа? Объясняет экономист и профессор Джорджтаунского университета Андерс Аслунд.

Несмотря на жесткие санкции Запада, которые должны были разрушить российскую экономику после начала полномасштабной войны, Россия третий год продолжает вести активные боевые действия без экономического коллапса.

По состоянию на сентябрь 2025 года, ЕС готовит уже 19-й пакет санкций против России. США по возвращении Дональда Трампа в Белый дом несколько раз угрожали усилить экономическое давление на РФ, но так этого и не сделали. Свежая идея Трампа: сначала Европа должна ударить пошлинами по Китаю и Индии, а тогда уже давление усилят США.

В каком состоянии сейчас находится экономика РФ и какие шаги со стороны Запада могут заставить ее прекратить войну?

Forbes Ukraine поговорил об этом с Андерсом Аслундом, шведским экономистом и писателем, бывшим старшим аналитиком Atlantic Council и профессором Джорджтаунского университета.