У якому стані знаходиться економіка Росії та як Європа може вдарити по ній без участі США і Дональда Трампа? Пояснює економіст і професор Джорджтаунського університету Андерс Аслунд.

Незважаючи на жорсткі санкції Заходу, які мали зруйнувати російську економіку після початку повномасштабної війни, Росія третій рік поспіль продовжує вести активні бойові дії без економічного колапсу.

Станом на вересень 2025-го ЄС готує вже 19-й пакет санкцій проти Росії. США після повернення Дональда Трампа до Білого дому кілька разів погрожували посилити економічний тиск на РФ, але так цього і не зробили. Свіжа ідея Трампа: спершу Європа має вдарити митами по Китаю та Індії, а тоді вже тиск посилять США.

У якому насправді стані зараз знаходиться економіка РФ та які кроки з боку Заходу можуть змусити її припинити війну?

Forbes Ukraine поговорив про це з Андерсом Аслундом, шведським економістом та письменником, колишнім старшим аналітиком Atlantic Council та професором Джорджтаунського університету.