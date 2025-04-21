Украина на 90% разделяет видение США относительно мира, пишут западные медиа. Среди условий – признание Крыма российским. Forbes Ukraine сравнил реальные позиции сторон

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В американских СМИ появляются детали параметров мира от администрации Дональда Трампа, представленные на переговорах в Париже. Совпадают ли они с провозглашенными «красными линиями» Украины?
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