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Украина на 90% разделяет видение США относительно мира, пишут западные медиа. Среди условий – признание Крыма российским. Forbes Ukraine сравнил реальные позиции сторон

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

3 хв читання

Переговори, Париж, війна /Getty Images

Переговоры Украины, США и представителей Европы в Париже, 18 апреля Фото Getty Images

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В американских СМИ появляются детали параметров мира от администрации Дональда Трампа, представленные на переговорах в Париже. Совпадают ли они с провозглашенными «красными линиями» Украины?

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