Україна на 90% розділяє бачення США щодо миру, пишуть західні медіа. Серед умов – визнання Криму російським. Forbes Ukraine порівняв реальні позиції сторін

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В американських ЗМІ зʼявляються деталі параметрів миру від адміністрації Дональда Трампа, які представили на переговорах в Парижі. Чи збігаються вони із проголошеними «червоними лініями» України?
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