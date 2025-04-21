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Україна на 90% розділяє бачення США щодо миру, пишуть західні медіа. Серед умов – визнання Криму російським. Forbes Ukraine порівняв реальні позиції сторін

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

3 хв читання

Переговори, Париж, війна /Getty Images

Переговори України, США та представників Європи у Парижі, 18 квітня Фото Getty Images

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В американських ЗМІ зʼявляються деталі параметрів миру від адміністрації Дональда Трампа, які представили на переговорах в Парижі. Чи збігаються вони із проголошеними «червоними лініями» України?

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