Ликбез для спецпредставителя президента США. Подробный разбор, кому же принадлежало ядерное оружие, которое было в Украине после распада СССР

Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл заявил, что оставшееся в Украине после распада СССР ядерное оружие принадлежало России и Украина лишь его вернула. Как определяли собственность на ядерный арсенал после распада Советского Союза? Интервью с исследовательницей ядерной политики из Гарвардского университета Марьяной Буджерин

«Внесем ясность по Будапештскому меморандуму: ядерка была российскими остатками. Украина отдала ее обратно России. Она не была украинской. Это неудобный факт», – написал в соцсети Х спецпредставитель президента США Ричард Гренелл.

Откуда такой нарратив в США? Forbes Ukraine обратился к Марьяне Буджерин, исследовательнице ядерной политики из Гарвардского университета и автору книги Inheriting the Bomb о ядерном разоружении Украины. В ответ на заявление Гренелла она рассматривает факты и дает объяснения о собственности ядерного оружия, оказавшегося на территории независимых государств после распада СССР.

Разговор отредактирован и сокращен для ясности.

Исследовательница ядерной политики из Гарвардского университета Марьяна Буджерин Фото из личного архива

Ваше первое мнение после прочтения твита Ричарда Гренелла?

Это классический российский нарратив. Он возник не сейчас – его корни идут со времен распада СССР в 1991 году. Тогда встал вопрос собственности на советское ядерное оружие, расположенное на территориях уже независимых государств: что с ним делать и как им распоряжаться.

Как тогда определились с этим?

Быстрых и простых ответов на эти вопросы не последовало. Распад ядерной супердержавы – это беспрецедентное явление в международной политике. Советский Союз как субъект международных отношений, согласно Беловежским соглашениям, прекратил свое существование. А частицы его ядерного арсенала оказались на территориях России, Украины, Казахстана и Беларуси.

Появился вопрос правопреемничества, который пришлось решать через политический дискурс и переговоры.

Позиция России заключалась в том, что все советское ядерное оружие, которое находилось за пределами РФ, принадлежит России и должно быть возвращено на ее территорию. Украина была единственным государством, активно выступавшим против этой позиции.

Удалось ли Украине отстоять свое право на оружие?

В этих переговорах она отстояла позицию, что ядерное оружие является собственностью Украины. И даже если она решит ее передать, это должно быть сделано как передача своей собственности.

Это было подкреплено документами?

Дискурс проходил постепенно. Верховная Рада сразу после провозглашения Акта о независимости 24 августа приняла постановление о подчинении Украине всех бывших советских военных единиц и активов СССР на ее территории. То есть всей собственности бывшего Советского Союза.

Это постановление касалось и ядерного оружия?

Украина продолжала настаивать, что после провозглашения независимости доля советского ядерного оружия на ее территории стала украинской собственностью. Однако, поскольку контроль над вооружением оставался в Москве, было принято «промежуточное» решение – подчинить украинские военные подразделения (ракетные и авиадивизии) совместному командованию СНГ, которое объединяло сферы, которые трудно было разделить сразу, в частности военную.

Тогда уже стоял вопрос ядерного разоружения?

После почти 10 лет переговоров 31 июля 1991 г. СССР и США подписали договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1, или СТАРТ-1), но он не был ратифицирован из-за распада СССР. Встал вопрос, как ввести договор и кто будет отвечать за сокращение ядерных вооружений, которые теперь были на территории России, Украины, Беларуси и Казахстана.

Киев, Минск и Алматы настаивали на том, чтобы стать полноценными сторонами СНВ-1. Россия и США предлагали ратификацию двусторонне, а другие страны должны были заключить имплементационные соглашения с Москвой. Впрочем, все три страны заявили, что ядерное оружие на их территории принадлежит им, и они должны быть полноценными сторонами СНВ-1.

Глава Верховной Рады Украины Леонид Кравчук встречает президента Джорджа Буша в аэропорту Борисполь для обсуждения саммита по ядерному разоружению в Москве. Фото Getty Images

Почему США поддержали Украину, Беларусь и Казахстан?

Имплементация СНВ-1 требовала расширенного контроля, в частности инспекций американцев на базах с ядерным оружием. Это означало, что страны должны были допускать иностранных инспекторов на свои территории. Для США важно было обеспечить доступ к таким объектам, поэтому они согласились, чтобы Украина, Белорусь и Казахстан стали равноправными сторонами договора как правопреемницы Советского Союза. Это произошло через подписание Лиссабонского протокола 23 мая 1992 года.

Однако СНВ-1 предусматривал сокращение ядерных арсеналов, а не полное разоружение. США ведь не хотели, чтобы страны интерпретировали документ как возможность хранить часть ядерного оружия. Поэтому в Лиссабонский протокол добавили статью, обязывающую Украину, Беларусь и Казахстан присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия как неядерные государства.

К тому времени ядерное оружие, оставшееся на их территориях после распада СССР, принадлежало этим странам. Они были признаны правопреемницами Советского Союза по этому оружию. Хотя они и не могли легализовать его в международном режиме распространения ядерного оружия. А могли остаться ядерными державами только вне этого режима.

Как Украина перешла с позиции идейного разоружения к разоружению за гарантии и компенсацию?

Ядерное разоружение постсоветских стран было важным для США, которые без этого не предоставили бы этим странам дипломатическое признание. Украина, Беларусь и Казахстан должны были присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия как неядерные государства, о чем было объявлено еще в 1991 году.

Сначала Украина поддержала идею безъядерного статуса, подтвержденную в Декларации о государственном суверенитете. Однако с апреля 1992 г. начались обсуждения и появилась потребность в гарантиях безопасности и компенсациях за отказ от ядерного оружия. Речь шла о финансовых компенсациях за передачу стратегической собственности и ценных материалов как высокообогащенный уран и плутоний, которые содержались в боеголовках ракет.

Переговоры по поводу гарантий безопасности Украины начались еще в июне 1992 года, и уже в декабре 1994-го был подписан Будапештский меморандум. Но еще за год до этого, в январе 1994-го, в Москве было подписано трехстороннее заявление, которое предусматривало предоставление Украине обязательств безопасности и компенсацию твелами – топливными сборками для украинских атомных электростанций, за материалы, которые находились в ядерных боеголовках.

Американцы взяли на себя финансирование, поскольку у России не было денег.

Президент США Билл Клинтон, президент России Владимир Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук после подписания трехстороннего заявления в Москве 14 января 1994 года. Фото Getty Images

Что произошло с тактическим ядерным оружием?

Под давлением США Украина получила от России компенсацию за тактическое ядерное оружие, вывезенное в РФ еще до 5 мая 1992 года. Это было оформлено как списание части долга Украины за газ и энергоносители. Хотя точную сумму сложно определить, факт получения компенсации свидетельствует о том, что это украинское ядерное оружие, хотя юридически и политически ситуация была несколько неясной.

Украина не раз подчеркивала это во всех документах, в том числе в законе о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия от 16 ноября 1994 года. По этому договору у Украины есть все основания инициировать выход из него.

Является ли подписание Будапештского меморандума фактическим признанием, что ядерное оружие, которое осталось на территории Украины после распада СССР, является его законным активом?

Интересный факт: Будапештский меморандум предусматривает механизм консультаций при необходимости. В марте 2014 года после оккупации Крыма Россией Украина созвала консультации в Париже на уровне министров иностранных дел с подписантами меморандума. Россия проигнорировала встречу.

5 марта другие подписанты приняли заявление, в котором осудили действия России как грубое нарушение меморандума и заверений безопасности, предоставленных Украине в обмен на отказ от «it nuclear nuclear weapons». То есть, со стороны сторон подписателей Будапештского меморандума, кроме России, есть четкое признание, что это ядерное оружие было собственностью Украины.

Некоторые утверждают, что ядерное оружие не было собственностью Украины, поскольку она не контролировала управление им.

Да, Украина не имела прямого контроля над ядерным арсеналом, поскольку система его управления была централизованной и запуск ракет требовал коммуникации с Москвой. Но Украина не претендовала на контроль управления, а отмечала право собственности на это оружие как на актив.

Украина не стала ядерным государством из-за Декларации о суверенитете и обязательствах, возникших после распада СССР. В декабре 1992 года МИД разослал разъяснение, в котором четко указано, что Украина является правопреемницей СССР и имеет право на оставшееся на ее территории ядерное оружие. Украина выбрала не контролировать оружие напрямую, потому что планировала избавиться от ядерного арсенала.