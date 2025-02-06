«Шанс между малым и нулевым». Спецпредставитель США Келлог считает невозможным вернуть Украине ядерное оружие

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что у Украины нет шансов вернуть ядерное оружие, пишет Fox News 6 февраля. Накануне президент Владимир Зеленский назвал возвращение ядерного оружия среди возможных вариантов защиты от российской угрозы.

Ключевые факты

«Шанс того, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между малым и нулевым, – сказал отставной генерал-лейтенант Келлог. – Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет».

Келлог, которому президент Трамп поручил покончить с войной в Украине, заявил, что перевооружение Украины ядерным оружием – это «обреченная на провал идея».

«Помните, президент Трамп сказал, что мы правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-нибудь подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это использование вашего здравого смысла», – добавил он.

Келлог на этой неделе подтвердил, что Киеву и Москве придется пойти на уступки, если будет достигнуто мирного соглашения. Однако администрация Трампа молчит о том, на какие компромиссы придется пойти, особенно когда речь идет об острейшем вопросе – членстве Украины в НАТО. Келлог не стал комментировать, какую позицию займет Трамп, когда речь пойдет о поддержке Украины относительно членства в Альянсе.

Келлог собирается на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля, где он встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить войну России в Украине и получить лучшее представление о том, какую позицию занимают Великобритания, Германия, Дания и другие.

«Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, вы должны убедиться, что у вас есть понимание всех участников игры, – сказал Келлог. – Как только мы проведем эти личные обсуждения, тогда действительно можно работать над уступками».

Келлог также будет настаивать на том, чтобы союзники из НАТО увеличили расходы на оборону и, следуя призывам Трампа, взяли на себя груз войны в Украине.

Контекст

После распада Советского Союза в 1991 году Украина получила третий по величине ядерный арсенал в мире. В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, предполагавший гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия. Гарантами документа выступали США, Великобритания и Россия.

4 февраля 2025-го Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может длиться много лет, и за это время возникает важный вопрос: как страна будет защищаться от российской угрозы.

Он подчеркнул, что Запад может помочь ракетам для сдерживания, но они не гарантируют защиты от российских ядерных ударов. По его словам, возможны следующие варианты: возвращение Украине ядерного оружия, передача современных ракетных комплексов, финансирование миллионной армии и размещение контингентов партнеров в критических регионах для обеспечения стабильности.

Без членства в НАТО Украине придется удерживать армию численностью не менее миллиона военных, поскольку даже нынешних 800 000 недостаточно для полного освобождения территорий. Это потребует колоссальных финансовых затрат, а обеспечить такое финансирование будет крайне сложно, поэтому, по словам Зеленского, вступление в НАТО является наиболее экономически выгодным решением.