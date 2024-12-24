Еда как фактор обороноспособности. Как реформировать питание в ВСУ и учебных центрах? Рассказывают аналитики Центра инициатив «Повернись живим»

Еда в армии важна. Она не только демонстрирует отношение государства к военному, но и оказывает непосредственное влияние на успешность военных операций. К тому же качественное питание может стать весомой частью мобилизационной информационной кампании. Какие существуют проблемы с системой питания в учебных центрах ВСУ и как их решить? Рассказывают аналитики Центра инициатив «Повернись живим» Сергей Баглай и Алексей Москаленко

«Армия движется вперед, когда ее солдаты накормлены» – так называется исследование Лондонского национального музея армии. Ученые утверждают: без удовлетворения потребности в питании успех какой-либо военной операции может быть поставлен под угрозу.

Качество питания в украинской армии как демотивирующий фактор неоднократно упоминали участники исследования базовой общей военной подготовки (БОВП), которое провел Центр инициатив «Повернись живим». Ожидания респондентов – еды должно быть не просто достаточно, она должна быть свежей, вкусной, полезной и подаваться достойным и удобным способом.

На базовую подготовку в учебные центры люди попадают преимущественно из гражданской жизни. Они сравнивают еду, бытовые условия, качество лечения, отношение к себе с тем, к чему привыкли, и так оценивают отношение к себе государства. Это влияет на их мотивацию учиться и воевать, а также часть мобилизационной информационной кампании.

В приватных беседах с друзьями и родными курсанты активно коммуницируют свои впечатления от условий в учебных центрах. Питание – важный фактор того, куда повернет это «сарафанное радио»: в сторону поощрения или отговаривания. Поэтому реформировать питание в ВСУ нужно было еще вчера.

Какие существуют проблемы и какие шаги нужно сделать для их решения?

Еда – фундамент триады производительности

Сон, активность и питание – три компонента программы триады производительности в Сухопутных войсках Вооруженных сил США. Солдат, согласно программе – самая сложная система вооружения на поле боя. Поэтому человек и его потребности – в центре процессов.

В Вооруженных силах Украины об этом впервые начал говорить экс-главком Валерий Залужный в 2020 году. Тогда он встретился с аналитическим отделом ПЖ и прочел исследование «Почему военнослужащие увольняются из армии».

В результате неправильного питания военные будут быстрее уставать, стрессовать, а их эффективность будет снижаться. Компоненты триады производительности тесно связаны на нейрокогнитивном уровне, свидетельствуют данные исследования медслужбы в армии США. А опытные инструкторы по стрельбе говорят, что настроение может влиять на результативность выстрелов.

У разных подразделений, видов и родов войск разная нагрузка. Это означает и разное восстановление. Поэтому не все должны питаться одинаково. Кроме того, значительное количество рекрутов в учебных центрах старше 45–50 лет. У кого-то проблемы с желудком, а кому-то нужна особая диета. Поэтому военнослужащие отлично отзываются о примерах самообслуживания в формате фуршета или доставки разнообразных упакованных блюд в некоторых учебных центрах и боевых подразделениях.

Привлечение гражданских подрядчиков из бизнеса ко всему процессу обеспечения питанием – важное направление реформы. Это уже успешно внедряется в некоторых боевых подразделениях ВСУ и других армиях НАТО: Дании, Латвии и других стран.

Но, по опыту повара 47-й отдельной механизированной бригады Алексея Вихренко, пока что система питания в учебных центрах ВСУ возлагается на устаревший формат. В то время как условия, в которых работают повара, их мотивация и качество продуктов – три фактора питания для победы.

Качество продуктов

Сейчас продукты в учебные центры поставляют гражданские компании после участия в открытых торгах. Из-за критерия самой низкой цены поставщики нередко вынуждены выбирать некачественные продукты. Получая такие продукты, повар в учебном центре вынужден тратить время на их возврат: повторно упаковать и отправить поставщику, заполнить документы, прокоммуницировать с складом. Поэтому единственным решением становится «украсить» некачественные продукты до состояния, пригодного к потреблению.

После жалоб качество продуктов на время улучшается, говорят военные. Но потом проблема возвращается.

Кроме качества продуктов, респонденты исследования Центра инициатив ПЖ просили обратить внимание на рецепты, внешний вид блюд и их подачу. Добавить опции для курсантов с разными диетическими ограничениями. В то же время не сетовали на размер порций.

Вот несколько отзывов:

«Питание в центре на 3 балла из 10. С голоду не умрешь, но удовольствия от еды не получишь».

«Макаронами можно БМП облепить – будет броня».

«Очень жирная пища, трудно отмыть миску после нее».

Есть и положительные примеры:

«К питанию никаких претензий: качественное и вкусное. Дают только каши, но это не нарекание».

Ежедневные отчеты в соцсетях повара 47-й отдельной механизированной бригады Алексея Вихренко. Он часто упоминает о проблеме качества продуктов Ежедневные отчеты в соцсетях повара 47-й отдельной механизированной бригады Алексея Вихренко. Он часто упоминает о проблеме качества продуктов Ежедневные отчеты в соцсетях повара 47-й отдельной механизированной бригады Алексея Вихренко. Он часто упоминает о проблеме качества продуктов Предыдущий слайд Следующий слайд

Кухонная стража

Условия, в которых готовят повара-военнослужащие, – один из трех факторов системы качественного питания. Плохо оборудованная и устаревшая кухня, например распространенный вариант КП 130, отбивает у поваров желание готовить.

Есть альтернатива. Мобильная полевая кухня в составе фудтрака и автохолодильника, на которой работает повар 47-й отдельной мехбригады Алексей Вихренко, позволяет накормить 163 военных.

Фудтрак и автомобиль обеспечения повара 47-й отдельной механизированной бригады Алексея Вихренко Фото пресс-служба Центра инициатив «Повернись живим» Фудтрак и автомобиль обеспечения повара 47-й отдельной механизированной бригады Алексея Вихренко Фото пресс-служба Центра инициатив «Повернись живим» Блюда с полевой кухни Алексея Вихренко из 47-й отдельной механизированной бригады Фото пресс-служба Центра инициатив «Повернись живим» Блюда с полевой кухни Алексея Вихренко из 47-й отдельной механизированной бригады Фото пресс-служба Центра инициатив «Повернись живим» Блюда с полевой кухни Алексея Вихренко из 47-й отдельной механизированной бригады Фото пресс-служба Центра инициатив «Повернись живим» Предыдущий слайд Следующий слайд

Эффективная логистика – также очень важный фактор. Сейчас курсанты тратят несколько часов в день, чтобы пройти более 5 км на обед и возвратиться к месту учебы. Если решить многочисленные проблемы с внутренней логистикой, это освободит время и силы всех, кто вовлечен в учебный процесс, и позволит направить больше ресурсов на подготовку.

Альтернатива – стационарная кухня благотворительного фонда Magic Food Army, которая обеспечивает потребности 700 военных. Еду доставляют в вакуумных упаковках к промежуточным станциям хранения (холодильникам) вдоль всей линии столкновения. Подразделения забирают ее в удобное для себя время.

Приготовление и упаковка еды на кухне Magic Food Army Фото пресс-служба Центра инициатив «Повернись живим» Приготовление и упаковка еды на кухне Magic Food Army Фото пресс-служба Центра инициатив «Повернись живим» Приготовление и упаковка еды на кухне Magic Food Army Фото пресс-служба Центра инициатив «Повернись живим» Приготовление и упаковка еды на кухне Magic Food Army Фото пресс-служба Центра инициатив «Повернись живим» Предыдущий слайд Следующий слайд

Мотивация поваров

Команда кухни учебного центра – это повар-военнослужащий и несколько дежурных курсантов. Последние попадают на кухню через дежурства (наряды) или из-за «залетов». У них нет ни навыков, ни желания готовить еду. Кроме того, дежурство отрывают курсантов от обучения, которое потом нельзя наверстать.

Повара приходят в ряды ВСУ после обучения по отсталым от современности программам в общей системе образования Украины. А повысить квалификацию во время службы уже нет возможности. Это их демотивирует.

К тому же простуда или другие заболевания – частые случаи во время БОВП. Плохое самочувствие курсанта – это не повод для его освобождения от кухонного наряда.

Постоянная и профессиональная команда поваров, которая будет мотивирована профессионально развиваться – один из важных шагов по улучшению питания в армии.

Реформировать кухню учебных центров

Модели полевой кухни Алексея Вихренко и фонда Magic Food Army прекрасно демонстрируют, как питание современной украинской армии может выглядеть и поддерживать защитников во время и БОВП, и последующей службы.

Но этого мало. Следует пересмотреть критерии, по которым происходит закупка продуктов питания (где сейчас доминирует цена), и тщательно проверять их качество. Улучшить условия работы поваров и отказаться от привлечения курсантов для дежурства на кухне.

Нехватка профессиональных поваров – отдельная проблема. Военные повара должны понять, для кого они готовят и какую ценность имеет вкусная, питательная, своевременная и теплая пища.

Еда важна. Через ее вкус, количество, качество и способ подачи государство демонстрирует свое отношение к военному. Курсанты, с которыми мы общались в рамках исследования, понимают современный контекст и организационные сложности в условиях активной войны. Тем не менее, изменения в питании войска – это довольно легкий способ значительно улучшить условия службы и повысить мотивацию военных.