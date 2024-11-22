Державний оператор тилу розпочав закупівлі харчів для армії на 20 млрд грн, ціни зросли на 11%

Державний оператор тилу (ДОТ) почав закупівлі продуктів харчування для Збройних Сил України на 20 млрд грн на перше півріччя 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Державного оператору тилу 22 листопада.

Ключові факти

ДОТ оголосив дві процедури на закупівлю продуктів харчування на загальну суму понад 20 млрд грн. Очікувана вартість одного комплекту продуктів сягатиме 154,98 грн, що на 11% вище, ніж у другому півріччі 2024 року.

Ця ціна сформована за двома факторами: збір комерційних пропозицій від операторів ринку та індексована вартість комплекту на прогнозну інфляцію у 2025 році.

Визначена сума дозволяє забезпечити продуктами харчування належної якості, з урахуванням калорійності, різноманітності та безпосередніх потреб військовослужбовців, зазначають у пресслужбі ДОТ.

Контекст

З 1 грудня 2023 року в Україні працює нова система закупівель для Збройних сил України, розроблена за принципами НАТО. Раніше всі повноваження щодо закупівель були зосереджені в Департаменті ресурсного забезпечення Міноборони. Нова система закупівель складається з двох рівнів. На першому рівні – Департамент політики закупівель Міноборони, на другому – два новостворених держпідприємства, які безпосередньо займатимуться закупівлями: «Агенція закупівель у сфері оборони» (ДП «Державний оператор тилу») та «Агенція оборонних закупівель».

З лютого ДОТ намагався провести тендер на закупівлю їжі для армії за новими правилами. Але, по-перше, на торги не прийшли найбільші торговельні мережі країни, по-друге, старі компанії-постачальники зірвали закупівлі. Зрештою ДОТ уклав прямі тимчасові договори з виробниками продуктів харчування. Детальніше про це – у матеріалі Forbes Ukraine.

За першу половину 2024 року ДОТ залучив більше 20 нових непродовольчих постачальників, зараз військо забезпечують 165 компаній, розповіла директорка із закупівель Державного оператора тилу Вікторія Виноградова на Форумі підприємців Forbes. Станом на червень 2024-го агенція уклала 391 договір сумарно на 47 млрд грн.

Міноборони цьогоріч зекономило на закупівлях понад 16 млрд грн, повідомив очільник відомства Рустем Умєров у колонці для Forbes Ukraine. Він нагадав, що міністерство створило окремі закупівельні агенції ДОТ і АОЗ.

На початку листопада 2024 року Державний оператор тилу розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобовʼязання за договорами. Для прозорості та відкритості процесу створено дві комісії.

Санкції передбачають відмову від встановлення ділових відносин із ДОТ на майбутнє, як наслідок – дискваліфікацію у подальших закупівельних процедурах.