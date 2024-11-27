Україна — «Спарта Європи» та справжня безпекова угода. Як бачить завершення війни Кіт Келлог, спецпредставник Трампа із питань України. 10 головних тез

Дональд Трамп обіцяв швидко завершити війну в Україні. Реалізувати обіцянку має Кіт Келлог, якого новий президент США обрав спецпредставником з питань України та РФ . Як саме Келлог хоче цього досягти?

«Разом ми забезпечимо мир за допомогою сили», – написав Дональд Трамп, анонсуючи номінацію Кіта Келлога на посаду спецпредставника з питань України та РФ. Він відзначив армійську та бізнес-кар’єру свого представника.

Келлог був генерал-лейтенантом армії США, брав участь в операції «Буря в Пустелі» та був в Пентагоні під час терактів 11 вересня 2001-го в США. В приватному секторі працював в компаніях Oracle, Cubic Corporation та CACI International.

У першій адміністрації Трампа очолював апарат Ради нацбезпеки та був радником із нацбезпеки віцепрезидента Майка Пенса. Під час повномасштабної війни відвідував міста Ізюм й Харків та навіть отримав булаву від мера останнього Ігоря Терехова.

Наразі є два основних джерела пропозицій Келлога щодо завершення російсько-української війни.

Перше – план від квітня 2024-го на онлайн-платформі America First Policy Institute у співавторстві Фредом Флейцем. Левова частина плану – критика чинної адміністрації Джо Байдена за те, що вона не стримала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022-му, замало та повільно допомагала Україні під час війни та не мала чіткої стратегії.

Друге – липневе інтерв’ю Голосу Америки, в якому Келлог деталізує свої погляди на припинення війни.

США почнуть політику, спрямовану на припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів у разі перемоги, йдеться у його плані. Які умови це передбачає? Forbes Ukraine проаналізував два ключових джерела поглядів Келлога.

Новообраний президент США Дональд Трамп та спецпредставник з питань України Кіт Келлог

«Спарта Європи»: шість позицій щодо України

США продовжать озброювати Україну, щоб гарантувати, що Росія не зможе просуватись на фронті та не нападе знов після припинення вогню. Однак майбутня допомога залежатиме від того, чи погодиться Київ на переговори.

Вашингтон не проситиме Україну відмовитись від повернення територій. Але вона має погодитись відмовитись від сили на користь дипломатії. Та розуміти, що для повернення територій потрібен буде дипломатичний прорив, який, найімовірніше, відбудеться після відходу Путіна з посади президента РФ. «Це не означає, що Україна здається. Не означає, що віддає територію. Нічого подібного», – уточнював Келлог в інтерв’ю Голосу Америки.

США мають забезпечити Україні можливість вести переговори з позиції сили. Фінальне рішення має відповідати інтересам Вашингтона та Києва. Росії доведуть наслідки, яких вона зазнає, якщо не буде дотримуватись умов переговорів.

Частиною фінального рішення має бути довгострокова архітектура безпеки – двостороння безпекова угода України зі США. Але не членство в НАТО. Положення про угоду зі США має бути частиною мирного договору.

Угода має бути «справжньою» – ратифікованою Сенатом, як угоди США з Південною Кореєю та Тайванем, уточнював Келлог в інтерв’ю Голосу Америки. Угоду, яку Україна підписала зі США у червні 2024-го, він називав чимось «на зразок Будапештського меморандуму».

Скорочення армії України не буде. В інтерв’ю Голосу Америки Келлог називав неприйнятною вимогу РФ на стамбульських переговорах щодо скорочення армії України. «Ми повинні дати більше зброї, тому що ви не можете довіряти росіянам… Я вживаю термін «зробити Україну Спартою Європи», щоб на них більше ніхто не напав», – казав він.

Україні буде важко прийняти мир без повернення всіх територій та притягнення РФ до відповідальності. Але як сказав Трамп у 2023-му: «Я хочу, щоб усі перестали вмирати».

Спецпредставник з питань України Кіт Келлог

«Кнут і пряник»: чотири позиції щодо Росії

Щоб заохотити Росію почати переговори, потрібно відкласти членство України в НАТО на тривалий період. В обмін на мирну угоду з гарантіями безпеки для Києва. «Можливо, у короткотерміновій перспективі ми кажемо Україні, що ми не будемо підтримувати ваш вступ до НАТО, але ми даємо вам двосторонню угоду про безпеку», – пояснював він.

Росії можна запропонувати послаблення санкцій. Але в обмін на дотримання режиму припинення вогню, участь у переговорах та створення демілітаризованої зони.

Що таке демілітаризована зона? Демілітаризовані зони (ДМЗ) також згадував обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс та дипломат Рік Греннел, який був одним з кандидатів на посаду представника з питань України. Обидва не розкривали деталей. Найвідоміша ДМЗ проходить по 38 паралелі, є буферною зоною між КНДР та Південною Кореєю за лінією припинення бойових дій. Являє собою міцно укріплений прикордонний барʼєр довжиною 250 км та шириною 4 км. У межах ДМЗ не розміщується озброєння. Однак прилегла територія по обидва її боки є одним із найбільш мілітаризованих кордонів у світі. Читати більше Згорнути

Повністю зняти санкції з РФ та нормалізувати з нею відносини можна лише після того, як Москва підпише мирну угоду, яка буде прийнятною для України.

Західні країни мають запровадити податки на імпорт російських енергоносіїв, кошти з яких направлять на відновлення України.