«Терминатор», спасающий страну. Какой вопрос должен задать ChatGPT каждый бизнес-руководитель из Украины и зачем это нужно? Объясняет Адриан Сливоцкий

Что делать, если ресурсы врага в разы больше? Быть в разы эффективнее его, говорит партнер консалтинговой компании Oliver Wyman Адриан Сливоцкий. По его мнению, без искусственного интеллекта такого преимущества не добиться. С чего начать АІ-революцию в Украине – не только на поле боя, но и в бизнесе

Ресурсные возможности нашего врага минимум в четыре раза больше, а в отдельных видах оружия перекос 10–20-кратный. Это значит, что в Украине каждый должен действовать за четырех: в обороне, бизнесе, учебе и другом. Сделать это без искусного использования искусственного интеллекта (AI) в наше время невозможно. Но говорить сейчас об AI – нелегкое дело.

Первый инстинкт, срабатывающий у большинства людей, когда они слышат об AI, – страх, навеянный голливудскими фильмами типа «Терминатора». Они глубоко укоренили в обществах идею: искусственный интеллект, а особенно суперинтеллект, нас овладеет и уничтожит. Этот аспект в развитии AI крайне важен и требует глубокого понимания и упорного труда правительства и корпораций – необходимо ввести контроль над развитием.