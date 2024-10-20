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«Терминатор», спасающий страну. Какой вопрос должен задать ChatGPT каждый бизнес-руководитель из Украины и зачем это нужно? Объясняет Адриан Сливоцкий

Адриан Сливоцкий
Адриан Сливоцкий
Контрибьютор Forbes

3 хв читання

«Терминатор», спасающий страну. Какой вопрос должен задать ChatGPT каждый бизнес-руководитель из Украины и зачем это нужно? Объясняет Адриан Сливоцкий /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Что делать, если ресурсы врага в разы больше? Быть в разы эффективнее его, говорит партнер консалтинговой компании Oliver Wyman Адриан Сливоцкий. По его мнению, без искусственного интеллекта такого преимущества не добиться. С чего начать АІ-революцию в Украине – не только на поле боя, но и в бизнесе

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Ресурсные возможности нашего врага минимум в четыре раза больше, а в отдельных видах оружия перекос 10–20-кратный. Это значит, что в Украине каждый должен действовать за четырех: в обороне, бизнесе, учебе и другом. Сделать это без искусного использования искусственного интеллекта (AI) в наше время невозможно. Но говорить сейчас об AI – нелегкое дело.

Первый инстинкт, срабатывающий у большинства людей, когда они слышат об AI, – страх, навеянный голливудскими фильмами типа «Терминатора». Они глубоко укоренили в обществах идею: искусственный интеллект, а особенно суперинтеллект, нас овладеет и уничтожит. Этот аспект в развитии AI крайне важен и требует глубокого понимания и упорного труда правительства и корпораций – необходимо ввести контроль над развитием.

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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