«Термінатор», що рятує країну. Яке питання має поставити ChatGPT кожен бізнес-керівник з України та навіщо це потрібно? Пояснює Адріан Сливоцький

Що робити, якщо ресурси ворога у рази більші? Бути у рази ефективнішим за нього, каже партнер консалтингової компанії Oliver Wyman Адріан Сливоцький. На його думку, без штучного інтелекту такої переваги не досягнути. З чого почати ШІ-революцію в Україні – не лише на полі бою, а й у бізнесі?

Ресурсні можливості нашого ворога мінімум у чотири рази більші, а в окремих видах зброї перекіс 10–20-кратний. Це означає, що в Україні кожен мусить діяти за чотирьох: в обороні, бізнесі, навчанні та іншому. Зробити це без майстерного використання штучного інтелекту (AI) у наші часи неможливо. Але говорити зараз про AI – нелегка справа.

Перший інстинкт, що спрацьовує у більшості людей, коли вони чують про AI, – страх, навіяний голлівудськими фільмами на кшталт «Термінатора». Вони глибоко вкорінили у суспільствах ідею: штучний інтелект, а особливо суперінтелект, нас опанує та знищить. Цей аспект у розвитку AI вкрай важливий і потребує глибокого розуміння та наполегливої праці уряду й корпорацій – потрібно запровадити контроль над розвитком.