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«Большие сделки – качели, часто неприятные». Как победить дезинформацию о выборах и вине Украины в войне, которую Россия вкладывает в голову Дональда Трампа? Мнения бизнеса

Татьяна Павлушенко /из личного архива
Татьяна Павлушенко
Forbes
Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Дональд Трамп Володимир Зеленський вибори війна Путін переговори /Getty Images

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Елисейском президентском дворце в Париже, Франция, 7 декабря 2024 года Фото Getty Images

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Целесообразно ли проводить выборы в Украине до достижения мирного соглашения с Россией? Как с помощью бизнес-подходов урегулировать конфликт между США и Украиной, обострившийся после переговоров представителей РФ и Америки в Эр-Рияде? Forbes Ukraine собрал мнения пяти украинских предпринимателей

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В течение нескольких дней после переговоров между США и РФ в Эр-Рияде американский президент Дональд Трамп выходил с резкими заявлениями в сторону Украины и Владимира Зеленского. Он обвинил Украину в начале войны с Россией и в неспособности закончить ее за три года.

Самого же Зеленского назвал «диктатором без выборов» из-за отказа от их проведения во время войны. Свое мнение он аргументировал якобы низким уровнем доверия к Зеленскому среди населения, оперируя цифрой в 4% рейтинга украинского президента. Такие данные – «дезинформация, которая идет от России», заявил в ответ Зеленский.

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