«Большие сделки – качели, часто неприятные». Как победить дезинформацию о выборах и вине Украины в войне, которую Россия вкладывает в голову Дональда Трампа? Мнения бизнеса

Целесообразно ли проводить выборы в Украине до достижения мирного соглашения с Россией? Как с помощью бизнес-подходов урегулировать конфликт между США и Украиной, обострившийся после переговоров представителей РФ и Америки в Эр-Рияде? Forbes Ukraine собрал мнения пяти украинских предпринимателей

В течение нескольких дней после переговоров между США и РФ в Эр-Рияде американский президент Дональд Трамп выходил с резкими заявлениями в сторону Украины и Владимира Зеленского. Он обвинил Украину в начале войны с Россией и в неспособности закончить ее за три года.

Самого же Зеленского назвал «диктатором без выборов» из-за отказа от их проведения во время войны. Свое мнение он аргументировал якобы низким уровнем доверия к Зеленскому среди населения, оперируя цифрой в 4% рейтинга украинского президента. Такие данные – «дезинформация, которая идет от России», заявил в ответ Зеленский.